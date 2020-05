Coronavirus: desde el gremio de taxistas de Posadas solicitan que las autoridades locales promulguen un decreto exigiendo mamparas y plásticos de protección en los vehículos

Ante lo dispuesto por las autoridades nacionales para la obligatoriedad del uso de un plástico o cortina que divida el espacio del taxista y de los pasajeros para protegerlos en época de covid-19, el Gremio de taxistas y remiseros de Misiones sostuvo que esa iniciativa ya había surgido en la tierra colorada y que para que sea extensiva y obligatoria se necesita que los intendentes presente decretos locales que la exijan.

Para velar por la protección sanitaria de taxistas y pasajeros, se publicó el decreto N° 588, y se estableció que taxis y remises deberán contar con un plástico o cortina transparente que divida al habitáculo del auto en dos partes, también deberá tener un pequeño corte para que se pueda efectivizar la transacción del cobro del viaje.

En ese sentido, Sandra Barrios Secretaria General del Sindicato de Taxis, Remises y Afines, señaló que en Misiones ya se venía implementando esa iniciativa con anterioridad.

“Hay varios móviles que ya están con plásticos y cada vez más se van sumando porque ven la necesidad de cuidar a los taxistas, remiseros y a sus pasajeros”.

Recordó que desde hace muchos años están luchando para que los vehículos tengan una mampara o cabina para que se proteja al chofer.

“En su momento lo pedíamos por seguridad del chofer, pero fíjate que si hoy los taxis y remises tuvieran esas cabinas o mamparas no tendríamos esa preocupación porque los choferes y los pasajeros estarían protegidos y como en ese momento no tuvo aceptación la propuesta no se continuó”, lamentó.

Barrios explicó que tanto sindicatos como propietarios están trabajando en conjunto para buscar medidas que les permitan seguir trabajando y cuidando su salud y la de los usuarios.

“El propietario es quien tiene la obligación de pagar el costo de esos plásticos porque es su vehículo y por allí alguna de las agencias lo mandan a hacer porque se compran el plástico y lo mandan a hacer con los tapiceros”, afirmó.

La titular del gremio sostuvo que como eso no está reglamentado en la ordenanza no se podría definir cuándo la totalidad de los remises y taxis en Misiones van a contar con esa protección. “Mientras que no salga un decreto local muchos propietarios no lo van a tomar como una exigencia. Lo ideal sería que cada municipio saque un decreto que exija a todos tener las mamparas plásticas”, sostuvo.

Estimó que el costo está en $1600 pesos, aunque protegen en tea sanitario, no protegen en temas de seguridad.

“Celebro que se esté haciendo eso y creo que la mayoría de las agencias lo tomaron como una iniciativa para empezar a proteger. Bueno sería que las autorisades saquen un decreto que exija a los choferes a usar este tipo de protección”.

Estas medidas son tomadas del Comité de Crisis “Prevención epidemiológica en el Sistema Integrado de Transporte Metropolitano.

SPM