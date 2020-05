Coronavirus: de las oraciones en los templos a las videollamadas, la fe de los misioneros en tiempos de pandemia

Desde reuniones vía plataforma Facebook, Youtube Live, Zoom, entre otras, hasta ayuda social vía delivery, las iglesias católicas y evangélicas tuvieron que reinventarse a raíz del aislamiento social preventivo y obligatorio, buscando alternativas de ayuda y contención para sus fieles. En el interior de la provincia, la radio se convirtió en un aliado indispensable para aquellos que no cuentan con conectividad y es que parecen reforzar la idea de que «con fe todo es posible».

Con el inicio de la cuarentena las iglesias de Misiones y del mundo tuvieron que adaptar sus actividades al aislamiento. Pasaron de los tradicionales encuentros durante la misa y los servicios dominicales y plataformas virtuales comenzaron a ganar protagonismo. La función social no paró, incluso aumentó junto a las necesidades de los fieles, tanto en ayuda para subsistir como en sostén espiritual.

En Posadas, la situación de las parroquias es prácticamente la misma que en otras partes de la provincia. Las redes sociales, las transmisiones online y la radio son las principales herramientas para compartir las celebraciones y la palabra de Dios. El padre Ángel Rojas, párroco de la iglesia Inmaculada Concepción, reconoció que la pandemia y la posterior cuarentena, obligaron a replantear toda la actividad pastoral, misionera y catequística y agradeció que la tecnología, en este tiempo pueda ayudar. “Las misas son trasmitidas por las redes sociales, especialmente Facebook e Instagram y los canales de televisión que dan una mano en esa parte o la misma radio como ya lo tenía el obispado”, afirmó.

Rojas, quien fue director del Seminario Diocesano Santo Cura de Ars, reflexionó que el objetivo de todas estas acciones es acompañar a los fieles. “Lo que se trata es de que nuestro pueblo de Dios se sienta, se sepa acompañado en esta circunstancia de incertidumbre, de angustia, de preocupación e incluso de una gran necesidad espiritual. Y manifestarles a través de eso la cercanía de Dios para con su pueblo. Él no te abandona, viene como Luz y para estar cerca, para acompañar”, indicó.

Similar es el caso de las iglesias cristianas evangélicas la tecnología también ha sido un gran aliado. En tiempos de pandemia muchas de las congregaciones optaron por transmitir sus reuniones a través de whatsApp o Zoom. Una de las particularidades de la fe evangélica es que aunque los cultos principales son los domingos, cuentan con diferentes reuniones semanales dirigidas por los pastores y líderes, además de actividades para fortalecer la fe de sus creyentes.

El pastor Joao Luiz Dutra, quien dirige la Iglesia Bautista del centro (IBC) en Posadas, sostuvo que tuvieron que realizar cambios de manera inmediata debido a la premura del anuncio de la cuarentena.

“Nos sorprendió porque tuvimos que adaptar nuestra realidad en la que nos encontrábamos normalmente y hacer nuestros servicios a través de plataformas como Zoom, Jiitsi y Youtube Live, mientras que el seguimiento y la contención a nuestros miembros tuvo que pasar de ser presencial y hacerse a través de mensajes y videollamadas (…) nunca pensamos que podíamos llegar a lugares tan distintos y lejos con las transmisiones y Dios nos da la posibilidad de ministrar su Palabra”, dijo.

En el caso de los adultos mayores, para los que -en la mayoría de casos- acceder a la tecnología es todo un desafío, las congregaciones católicas, evangélicas y cristianas en general tuvieron que buscar otras herramientas como los audios, llamadas telefónicas y asistencia.

“Tenemos una población grande de adultos mayores, a ellos les enviamos audios o los llamamos porque ellos no manejan muy bien los medios de comunicación tan complejos. También les llevamos medicinas y alimento con los recaudos necesarios, pero no perdemos el contacto porque creemos que la iglesia no es el templo sino las personas”, afirmó Dutra, quien también es psicólogo.

Por su parte, el padre Ángel recordó que la Iglesia es un espacio de acompañamiento y de contención anímica, afectiva y espiritual. “Es ahí donde creo que se hace necesario replantear y pedirle también a quienes tienen en sus manos esta decisión, que son los gobernantes, presten atención. No es una cuestión de la Iglesia como institución, es la necesidad del pueblo de Dios en sus pobres, en los más débiles que necesitan ser contenidos y acompañados espiritualmente en una circunstancia que agobia, desanima y debilita por el peso de la situación”, sostuvo.

En la comunidad de la Inmaculada Concepción, se asiste también a cientos de familias que por la cuarentena, perdieron la posibilidad de llevar el sustento a sus casas. Reciben bolsones con mercadería y ayuda de ropa y abrigos.

Además, la tecnología también sirvió como apoyo para la catequesis cuesto que mediante reuniones virtuales, los alumnos siguen recibiendo el contenido de sus clases.

Diferentes poblaciones

Algo que notó es que la pandemia logró unir con mayor fuerza a todas las generaciones de sus feligreses. Ese es el caso de la población juvenil, si bien ellos comparten las transmisiones del servicio en vivo con todos los demás miembros de su fe a través de la plataforma Youtube o en mp3, en otros días de las semanas realizan encuentros online donde comparten sus vivencias y desafíos y discuten algunos temas a través de la plataforma Jitsi meet.

Como disponen de un programa llamado Espacio Universitario y muchos de sus estudiantes tuvieron que regresar a sus localidades del interior, la contención no para y a ellos se les brinda la alternativa de consejería online y asesoría con otros jóvenes.

Los niños no son un público excluido, por lo que a través de otros programas como Gracia, la IBC les brindan no solo el respaldo espiritual con pensamientos de reflexión adaptada a sus edades a través de videos y/o audios, sino que los universitarios les ayudan con sus tareas y les hacen un seguimiento de sus avances cognitivos y espirituales, con la idea de que “todos somos iglesia”.

“Pienso que la iglesia que desarrolló un tipo de servicio buscando la comunión y estar junto con su gente y tiempo de calidad con sus miembros, esa iglesia sobrevivirá este tiempo y saldrá más fuerte que antes. Siento que las iglesias que ostentaban grandes shows y no se acercaron a las personas y las veían solo como número, ellas tendrán dificultades. Nosotros somos la respuesta a los necesitados y como iglesia tenemos esa misión y la nuestra está basada en cuatro pilares adoración, el estudio bíblico, la comunión y el servicio cristiano y con eso nosotros vamos a salir de esa crisis más fuerte”, acotó Dutra.

La radio, un medio para fortalecer a los fieles del interior

En el interior de la provincia como ser Campo Viera, Alem, entre otras, la radio se ha convertido en una alternativa ideal porque muchas iglesias optan por transmitir las prédicas en la radio local “el culto se hace en una casa con solo el pastor predicando y el operador lo pasa en la radio, whatsapp u otros medios”, informaron a Misiones Online algunos creyentes.

En Alem, la Iglesia de Dios usa las redes sociales para compartir reflexiones bíblicas que luego los jóvenes estudian en grupos conectados por plataformas como Zoom.

Además de en el caso de la IBC, establecieron un grupo de líderes quienes llaman o van a los hogares para llevar medicina y alimentos. “Les enviamos mensajes de audio y los llamamos para orar por ellos y compartir”.

Dutra señaló que lo positivo de la pandemia es que toda la iglesia se movilizó y atendieron los desafíos que generó la convivencia entre las familias.

“Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no os la doy como el mundo la da. Nosotros tenemos esta promesa muy presente para nosotros. Mucha gente que pensó tenía el control con esta pandemia descubrió que no era así y encuentran una palabra de esperanza y recupera su ánimo y sigue adelante”, afirmó el pastor Joao.

Similar es el caso del Centro Familiar Cristiano Eldorado (CFC)- una de las iglesias más grandes de la provincia de Misiones. En el CFC transmiten sus reuniones en vivo por Facebook , Youtube y radio Jah 106.7 los miércoles y los domingos y el mensaje central del pastor Guillermo Decena también se puede ver por Canal 4 los sábados a las 14 horas.

Además comparten vigilias de oración los viernes por la noche por las mismas plataformas, y los martes y viernes en un programa que se denomina «Somos Iglesia», transmiten mensajes de diversos temas actuales, como ser «Cómo mejorar la comunicación en el matrimonio», «Qué hacemos cuando nuestros hijos se portan mal», «Consejos admnistrativos en tiempos de pandemia», «Violencia Familiar», «Hay esperanza en Dios en esta cuarentena», «Madre, esposa y maestra», etc.

La semana pasada cuando se conoció el primer resultado positivo de coronavirus en Eldorado (la bebé de 50 días que fue intervenida quirúrgicamente en Corrientes) cristianos católicos y evangélicos se unieron en oración para pedir a Dios por la ciudad, y viralizaron en las redes el siguiente mensaje: «Hoy nos unimos como casa a un día de #AyunoYOración junto a todas las iglesias de Eldorado, para ver la mano de Dios sobre nuestra ciudad. En el tiempo de mayor oscuridad, la luz de Jesús va a resplandecer. ¡No te quedes afuera!» #CristianosUnidosPorEldorado.

Por este motivo, en tiempos de pandemia, en la ciudad de Eldorado como en todo el país, las iglesias están vacías, pero los corazones cristianos más que nunca, laten con un mismo sentir de fe y esperanza, trayendo paz y serenidad para muchas familias de la Capital del Trabajo.

En el caso de las iglesias católicas, Dario Brandt, párroco de la iglesia San Luis Gonzaga, de Capioví, llegó a su nuevo destino junto con la cuarentena. Literalmente. Es que asumió en febrero su tarea pastoral, como primer párroco diocesano, apenas unos días antes de que el presidente Alberto Fernández decretara el aislamiento obligatorio. “Asumí el desafío de acompañar y reinventar las cuestiones de celebración litúrgica y catequesis. Todos los días a las 8 de la mañana celebramos la santa misa y transmitimos por FM Guadalupe de aquí de Capioví, a su vez se hace dúplex con FM Ecos, de Ruiz de Montoya. De esta manera, litúrgicamente estamos llegando a todos los rincones de nuestra parroquia”, afirmó. El sacerdote indicó además que la atención parroquial continúa también, pero a través de las distintas redes sociales, el teléfono celular y el teléfono fijo.

En tanto en la diócesis de Oberá, la situación es similar a la de Posadas e incluso los pastores reconocen que aumentó la necesidad junto a la cuarnentena. “La actividad pastoral creció porque la necesidad aumentó muchísimo”, explicó el párroco de la catedral San Antonio, de Oberá, Fabián Szyszkowski, quien señaló que desde el comienzo de la cuarentena se siguió llevando adelante el trabajo pastoral para seguir cerca de los fieles, siempre con el debido cuidado y manteniendo el protocolo sanitario.

“Se asiste a personas necesitadas, la activad pastoral no se puede parar. Se brinda ayuda y contención en los barrios a la gente que perdió a sus seres queridos, a los que están en duelo, los que padecen enfermedades”, enumeró Szyszkowski y añadió que a esa tarea pastoral se agrega la sacramental cada vez que es requerido por alguna urgencia en los hospitales o sanatorios, incluso le tocó participar de responsos de fallecidos antes de ingresar los cuerpos al cementerio, a donde solo pueden entrar hasta cuatros familiares directos para depositar el cuerpo.

En cuanto a lo social, una de las acciones más significativas que lleva adelante la iglesia universal, se canaliza a través del movimiento Acción Católica de Oberá, que organiza campañas para recolectar mercaderías y gracias a la colaboración de la gente, se pudo aumentar la cantidad de meriendas semanales en los barrios, además de los bolsones con mercadería. “Le incentivamos a la gente para que hagan ellos algunas de las comidas del día en su casa o el almuerzo o la merienda. Ellos eligen almorzar en familia y recibir la merienda porque por día reciben entre tres y cuatro litros de leche, pan casero, galletitas. Con esta pandemia floreció el servicio solidario”, destacó el sacerdote.

En la ciudad de Eldorado la parroquia Sagrado Corazón de Jesús comparte misa en su Facebook, y también a través de radio Stop- 102.3, una radio ubicada en la zona Oeste de la ciudad que también posee página web.

Allí realizan las novenas de la virgen de Lujan a las 20 horas, la misa los domingos a las 9.30. Y también a través de la página de la Renovación Carismática Argentina, tienen misa todas las noches . En tanto que la iglesia San Miguel brinda su misa a través de Canal 4, todos los domingos por la mañana.

En tanto en la diócesis de Puerto Iguazú, que este viernes fue notificada sobre la designación de su nuevo obispo, Monseñor Nicolás Baisi en reemplazo de Marcelo Martorell, el panorama es similar al que se vive en el resto de la provincia. Misas y celebraciones por redes sociales, televisión y radio y trabajo solidario se destacan como tarea pastoral y social.

