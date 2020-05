Twitter suma herramientas  para luchar contra el bullying

La red social sigue probando nuevas funciones y recursos para mejorar la comunicación entre usuarios.

Twitter sigue probando e implementando nuevas funciones para combatir el bullying y prevenir el acoso en su plataforma. La red social ahora está realizando una prueba donde le preguntará a los usuarios si quieren «evaluar» su respuesta antes de publicar un tuit potencialmente ofensivo o que pueda ser visto como una forma de acoso a otro usuario.

When things get heated, you may say things you don’t mean. To let you rethink a reply, we’re running a limited experiment on iOS with a prompt that gives you the option to revise your reply before it’s published if it uses language that could be harmful.

