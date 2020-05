Invitan a la población a sumarse a la peregrinación virtual en honor a la virgen de Fátima

Mario Selvan, párroco de la parroquia Nuestra Señora de Fátima en Garupá contó sobre las actividades que se realizarán en el marco de la conmemoración en memoria de su primera aparición en las colinas de Cova de Iría (Portugal) en 1917. El evento será transmitido por redes sociales, radio y televisión.

Mario Selván, párroco de la parroquia Nuestra Señora de Fátima en Garupá señaló que desde el 1 de mayo ya iniciaron con la Novena transmitida en las redes sociales. Invitó a la población a sumarse del día central el 10 de mayo. Esa fecha se realizará la peregrinación virtual que iniciará con un rosario, luego a las 9 horas una misa y la misa central será a las 11 horas. «Es probable que venga el obispo, contaremos con un número limitado de personas y se transmitirá por Canal 12, Radio Tupambae y Radio provincia», dijo el párroco.

Informó que están tramitando un permiso para poder hacer un recorrido por las calles ese día en la tarde «La fe se vive, no solo es una expresión, sino una vivencia. Creo que muchas familias de nuestras comunidades y el pueblo argentino es devoto de Nuestra Señora y en este tiempo de pandemia se fortalece la fe. Los padres se convierten en catequistas, evangelistas y maestros. viviremos de otra manera estas fechas, pero poniendo siempre la esperanza en Dios».

Comentó que como párrocos, debido a la cuarentena, las tradiciones han cambiado a raíz del covid-19. «Es muy difícil que no podemos compartir con los fieles estas tradiciones, ni ir a visitar a los enfermos. No podemos hacer sacramentos y esos nos cuesta. Económicamente también, nosotros confiamos en la generosidad de la gente porque no hay otro ingreso ni del Gobierno, ni de otro lado. Al no venir las personas no tenemos esa colecta, pero eso no significa que no sean solidarias las personas con nosotros».

Recordó que el 13 de mayo también tendrán actividades en especial por Facebook y otras redes sociales y realizarán alguna misa y rosario.

