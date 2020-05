Un misionero con residencia en Brasil está varado en Alem y clama que lo dejen pasar la frontera para estar con su familia

Ángel Gabriel Dos Santos González volvió a su Alem natal el 13 de marzo pasado desde Teutona Canabarro, en el Estado de Rio Grande Do Sul, por un trámite personal. Tenía pasajes reservados para regresar desde Porto Xavier a su domicilio el 20 de marzo pero por la cuarentena no pudo salir de la Argentina. Su esposa Carina, también misionera, de Candelaria y sus hijas Victoria, de 6 años y Xiomara, que este lunes 4 cumplió 10 meses, esperan por su vuelta. Piden ayuda al gobernador Herrera Ahuad.

Mientras miles de argentinos se agolpaban en la frontera de Argentina y Brasil para poder ingresar al país en el inicio de la cuarentena, un misionero con residencia en el vecino país pretendía hacer el viaje opuesto. Y desde ese momento, hace casi dos meses, se encuentra varado en Misiones. Su nombre es Ángel Gabriel Dos Santos González y nació en la localidad de Leandro N. Alem en 1990.

En busca de un futuro mejor decidió emigrar, como tantos connacionales, hacia una ciudad del interior de Brasil que se llama Teutona Canabarro, en el estado de Rio Grande Do Sul, a unos 100 kilómetros de Porto Alegre. Hasta allí llegó con su esposa Carina, tan misionera como él , pero nacida en Candelaria. En esa ciudad se afincaron y tuvieron a sus dos hijas Victoria, de seis años y Xiomara, de 10 meses recién cumplidos (el lunes 4).

El drama de Gabriel comenzó el 13 de marzo, cuando llegó a su ciudad natal para realizar unos trámites y visitar a su familia y amigos. Viajó solo, con el compromiso de regresar el 20 de marzo para estar con su esposa e hijas. Incluso antes de pasar la frontera hacia Argentina, a través del paso San Javier- Porto Xavier, se aseguró de comprar un pasaje en la empresa Ouro e Prata desde esa ciudad fronteriza hasta Soledade, en el servicio de las 19.00 y un boleto de trasbordo desde Soledade hasta Teutona que saldría en la madrugada. Pero el viaje nunca se realizó.

“Yo trabajo en una terrapalanagem (movimiento de suelos) y necesitaba hacer unos trámites. Por eso me vine el día 13 de marzo. El día 20 ya tenía que regresar por mi trabajo. Y lamentablemente no pude volver más, no me dejaron salir”, lamentó Gabriel en una entrevista con Misiones Online.

El misionero lleva casi dos meses sin poder ver a su familia y la desesperación le llevó a publicar su experiencia para pedir ayuda, con la esperanza de que su historia llegue al gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, para pedirle ayuda.

“Y desde que se dictó la cuarentena estoy cumpliendo como se debe. Pero mire, ya estamos en mayo y no sé qué hacer. Yo no quiero plata ni nada, lo único que necesito es que el señor gobernador autorice mi pase a Porto Xavier, eso sería todo. Y una vez que me voy, allá me esperan, me llevan al médico para hacer los test y luego los 15 días de cuarentena, aislado. Después de eso recién voy a poder comenzar a trabajar, pero al menos estaré cerca de mi familia”, aseguró Gabriel quien desde que llegó a Alem permanece en la casa de su mamá.

Desde que publicó su historia, a Gabriel (Gabyy Gonçalves en Facebook) le llegaron cientos de mensajes, incluso tiene audios de Whatsapp de una mujer que le aseguró ser diputada, pero por el momento ninguna gestión consiguió resolver su problema.

