IFE y reparación histórica: cómo detectar si es víctima de una estafa

Frente al incremento de denuncias sobre falsos asesores de ANSES y otros organismos que se apoderan de las claves y datos bancarios y despojan de dinero a las personas, desde Cibercrimen de la Policía de Misiones, la comisario Sandra Ozuna brindó algunas recomendaciones para detectar a estos facinerosos y qué hacer si se es víctima de estos delincuentes.

Ante los pagos del IFE y la reparación histórica, han incrementado el número de denuncias de personas que han sido estafadas con el supuesto cuento del falso gestor. En ese sentido, la comisario Sandra Ozuna, directora de Cibercrimen de la Policía de Misiones recordó a la población que no deben brindar ningún tipo de información sobre sus cuentas bancarias y negó que la ANSES utilice otros canales ajenos a los oficiales.

«El ANSES no tiene gestores, por lo que nadie que no haya realizado el trámite online va a recibir una llamada telefónica donde la hagan acreedor o le notifiquen que es acreedor del bono solidario. No solo está afectando a adultos mayores, sino a una franja etaria muy amplia».

Precisó que también han sido afectadas personas que trabajan en relación de dependencia y con ingresos fijos y que en ningún momento cumplirían las condiciones para recibir el bono.

«Les piden que se acerquen a un cajero y que les brinden unos datos y que le estaría depositado en breve, pero el gravísimo error es acceder a acercarse a un cajero electrónico. Recuerden que el beneficio a los que les corresponde estará depositado en el punto seleccionado e informado en la página de ANSES».

Añadió que cuando recibimos la llamada de un supuesto gestor donde nos invita ir a un cajero es falso.

Frente a las personas que fueron coaccionadas con la mentira de que si no brindaban sus datos, serían retirados del sistema, Ozuna pidió ignorar esos comentarios.

«El sistema de ANSES se maneja de manera interna y está conformado, por lo que con una llamada no se puede deshabilitar. No funciona de esa manera».

¿Qué hacer en estos casos?

La titular de Cibercrimen señaló que ya se han presentado muchas denuncias al respecto. «Al brindar sus datos de cuenta bancaria y de CBU dejan liberado y al azar la privacidad de su homebanking. La recomendación es fácil: nadie nos puede llamar diciéndonos que es el secretario del Banco Central, el presidente de ANSES o algún ayudante, porque es falso».

Recomendó que en caso de que hayan sido víctimas de la llamada con el número y la captura de pantalla pueden acercarse a la comisaría más cercana y elevar una denuncia. En caso de que hayan sido víctimas de un robo a través de transacciones, deben registrar los últimos movimiento e información sobre las transacciones para poder presentar la denuncia.

SPM