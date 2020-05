El presidente del Consejo General de Educación negó que la Provincia haya resuelto congelar y recortar los sueldos docentes

El presidente del Consejo General de Educación, Juan Alberto Galarza negó enfáticamente el contenido de cierta información que se viralizó en las redes sociales, circula entre los docentes y sostiene que la Provincia congelaría los salarios y pagaría los sueldos en cuotas.

“Lamentablemente hay gente que en este contexto de pandemia se dedica a esto. Celebro decir que la provincia de Misiones tiene un sistema económico muy ordenado, que no hemos contraído deudas, que pagamos los sueldos al día, que hay una tradición de hace más de 16 años de pagar el último día hábil del mes; ni siquiera pagamos a mes vencido el salario de los trabajadores del sector público en general, en mi caso en particular del sector docente, entonces no hay ninguna razón para que circule este tipo de noticias falsas. Hasta el incentivo docente pagamos con recursos propios, desde que el Estado nacional se retiró del pago del Artículo 9, que es un fondo de compensación salarial de los docentes, el Estado provincial lo fue cubriendo paulatinamente”, dijo el funcionario en diálogo con FM Santa María de las Misiones en la tarde de este jueves.

“Las noticias falsas hacen daño y esto es una noticia falsa…pretende desanimarlos a los docentes en momentos en que están haciendo un extraordinario esfuerzo para sostener las aulas virtuales, para sostener la escuela abierta, en el sentido del proceso del enseñanza-aprendizaje abierto, en el marco de esta pandemia que es absolutamente extraordinaria y va a quedar en los libros de historia de varias generaciones”, dijo Galarza.

Explicó que la última reunión -virtual- que mantuvieron “con la presencia del gobernador Oscar Herrera Ahuad, el ministro de Hacienda de la Provincia, Adolfo Safrán; el ministro de Educación, Miguel Sedoff y con todos los gremios que integran la mesa, lo que dijo el Gobernador fue que vamos a seguir haciendo el esfuerzo. Obviamente estamos en un estado de emergencia todos, porque cayó la recaudación, cayó la coparticipación y está claro que estamos ante un proceso de recesión económica donde las empresas privadas están haciendo importantes recortes en el salario, donde el Estado está ayudando sobre todo a las pymes a pagar salarios. Pero, lo que dijo el Gobernador es que apenas salgamos de esta situación de emergencia, vamos a seguir en el proceso de recomposición del salario docente y es lo que nosotros sostenemos desde el Consejo General de Educación. Estamos abiertos al diálogo y vamos a seguir dialogando, buscando la mejora salarial del docente de la provincia de Misiones”, explicó el funcionario.

El regreso a las aulas

Sobre el regreso a clases afirmó que está en evaluación. “Creo con honestidad intelectual que después de esta pandemia vamos a tener muchas lecciones aprendidas; pero me parece que podemos ir progresivamente hacia la presencialidad; no en la totalidad pero progresivamente sí. Lo digo también en términos administrativos. Justamente ayer hablábamos en videoconferencia con el subsecretario de Educación Técnica Profesional, Gilson Berger, que ellos están fabricando las mascarillas profesionales para el Ministerio de Salud Pública y decíamos que no debiéramos descartar continuar fabricándolas porque nuestros estudiantes después tal vez las van a necesitar”.

Sobre la motivación y los estudiantes

Consultado sobre ciertas publicaciones que realizó a través de la red social Twitter la diputada nacional por Misiones, Flavia Morales, respecto de la importancia extrema que se le da a la cuestión tecnológica, sobre la cuestión motivacional de los estudiantes, el presidente del Consejo General de Educación consideró: “Creo que siempre el estudiante necesita de motivación, pero también creo que en el caso las nuevas tecnologías, ha permitido una motivación hacia nuevos aprendizajes. Cuando veo algunas devoluciones que nos comparten en los grupos directivos, porfolios que van armando los estudiantes con las devoluciones de sus docentes, la verdad que esto es un aprendizaje y tienen la motivación de seguir trabajando”.

“También leo en los tuits de Flavia (Morales) que por ahí no es tan importante la cantidad de visitas a la plataforma o la cantidad de descargas de Google, la verdad es que si la APP de la plataforma fue durante dos semanas la más descargada del mundo, estuvo entre las diez primeras -y no lo decimos nosotros, sino la analítica de datos de Google-, eso hay que ponderar, eso está bien, no hay que decir que está mal y celebro que Misiones haya logrado ese récord de estar entre las diez primeras plataformas más bajadas del mundo, celebro que tengamos más de dos millones y medio de visitas, celebro que hayamos tenido esta herramienta formidable que es la Plataforma Guacurarí para dar respuestas; celebro que el Gobierno Nacional haya constituido los contenidos de ‘Sigamos Educando’ para poder brindar una herramienta para seguir educando”.

“No es que todos teníamos las recetas de cómo afrontar esta pandemia, no había una conceptualización teórica sobre qué hay que hacer o qué conviene hacer en estos escenarios; así que yo mucho no comparto esa idea. Creo que hay motivación, que la cultura digital llegó, se instaló y va a seguir…eso es lo que más celebro, que hay un nuevo tiempo en la educación después de esta pandemia”, fue parte del comentario sobre el tema.

Destacó Galarza que puede dar “fe que lo que estamos haciendo en la Provincia es una buena respuesta. No nos quedamos de brazos cruzados, ante la pandemia estamos teniendo una respuesta y es una respuesta eficaz”.

Evaluación, acreditación y promoción

Ante la preocupación de padres, docentes y estudiantes en cuanto a aspectos definitorios en la cultura escolar, tales como la evaluación, la acreditación de saberes y la promoción, Galarza recordó que justamente hoy “el ministro salió a dar tranquilidad a la comunidad docente porque el 10 termina el bimestre para la primaria y había mucha preocupación sobre si hay que cerrar libretas, si había que poner una calificación numérica, que es una faz administrativa de la evaluación; y el ministro salió a decir a los docentes y a las familias que se queden tranquilos, que cuando volvamos se va a hacer la faz administrativa de la evaluación”.

Pidió que la población ligada directamente con el sistema educativo “sigamos adelante con el proceso de acreditación y de promoción para adelante y lo que vamos a hacer es valorar todos los esfuerzos que está haciendo la familia misionera, el docente misionero, los estudiantes misioneros y la calificación numérica que es la que nos permite luego, promocionar, eso llegará más adelante”.

Aclaró en este sentido que “desde el primer momento no compartimos la aprobación por decreto ni por resolución del Consejo o del Ministerio. La evaluación es un proceso y además propiciamos la evaluación formativa, porque en este proceso el estudiante se está formando”. Y con relación a este tema dijo que “hay conceptos que son importantes tener presentes respecto de la promoción y la acreditación. Creemos en la evaluación como proceso y parte del hecho pedagógico, como lo dicen las resoluciones del Consejo Federal de Educación -la 93 en particular, de 2009-, donde se establece qué es la evaluación, qué es la acreditación y qué es la promoción. Vamos a promocionar de acuerdo con el esfuerzo que ha hecho la familia, de acuerdo con el esfuerzo que ha hecho el estudiante y de acuerdo con el acompañamiento que le ha dado cada uno de los docentes”.

