Coronavirus: aseguran que la caída de ventas de combustible es del 88% y estiman que podrían cerrar estaciones de servicio en Misiones

Faruk Jalaf, presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste Argentino (CESANE), se refirió a la situación que atraviesa el rubro en marco de la pandemia y aseguró que no esperan demasiados cambios sobre una vuelta progresiva a la actividad.

Faruk Jalaf – FM Santa María de las Misiones.

Jalaf explicó que este pensamiento se debe a que el período de cuarentena obligatoria continuará, quizá con diferente modalidad pero seguirá extendiéndose. “Es difícil desde todos los aspectos porque no ingresan camiones a los pueblos, los tabacaleros no pueden seguir produciendo porque desde las fábricas no retiran los pedidos y la economía se está viniendo al suelo”, manifestó en diálogo con FM Santa María de las Misiones.

Sostuvo que las mejoras, probablemente, rondarán en un 5%. “La gente se va a ir movilizando de a poco, muy gradualmente, porque algunos están mal aunque reciban cierta ayuda. Las PyMES son las que más sufren de las consecuencias”, expresó.

Respecto a la caída en la venta de combustibles, reiteró que el porcentaje en Misiones es de alrededor del 88%, ergo solo están vendiendo un 12%. El empresario afirmó que, pese a haber sido declarados dentro de las actividades exceptuadas durante el aislamiento, “no recibimos ninguna ayuda”.

“Si es por nosotros, mejor decidimos cerrar las estaciones de servicio. Tenemos gastos del 100% como si estuviésemos operando normalmente pero con una venta de entre 10 y 15%. Nos declararon imprescindibles, trabajamos las 24 horas con todos los empleados y eso es una pérdida”, apuntó.

Consultado acerca de considerar despidos, descartó tal posibilidad e indicó que “somos bastante conservadores porque tomar trabajadores en una estación de servicios no es fácil”. Asimismo precisó que siempre se forma un vínculo importante con cada uno de los empleados. “Los consideramos socios prácticamente”, añadió.

“Si esto continúa, se pueden cerrar algunas estaciones de servicio. Tenemos un trato desigual con respecto a cualquier otra actividad. Hay un margen muy chico de recaudación, en el interior de Misiones las estaciones están vacías”, alegó.

A.B.V.