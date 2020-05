Solicitan la habilitación de las fábricas de cigarrillos para paliar los efectos de la crisis en los productores tabacaleros de Misiones

A los desafíos que ya padecía la industria tabacalera de Misiones se sumó que al no habilitarse las fábricas manufactureras en Buenos Aires, se pierde no solo el ingreso para los productores de la tierra colorada, sino que se recauda menos en el Fondo Especial del Tabaco, según informó el diputado y referente del sector, Omar Olsson.

Omar Olsson. FM Show

Si bien, a raíz del coronavirus los cuestionamientos al consumo del cigarrillo y sus efectos en la salud de las personas han ido en aumento, es innegable que detrás de esta industria existan familias de productores tabacaleros, que han visto afectados sus ingresos y cuyas ventas a futuro peligran debido a la falta de la habilitación de las fábricas manufactureras.

Omar Olsson, diputado renovador y referente del sector señaló que la economía misionera se mueve mucho con el sector tabacalero. «El sector del Alto Uruguay arrancando por San Javier y todos los pueblos tienen una dependencia casi total del tabaco» y destacó el impacto de esta industria para incentivar el consumo interno. «Es plata que se queda aquí», dijo.

Sin embargo, Olsson sostuvo que el sector no solo se ha visto afectado por un menor volumen de venta, sino porque las fábricas de cigarrillos que compran a la tierra colorada aún están inhabilitadas por el contexto actual de aislamiento social preventivo y obligatorio.

Señaló que van 6 millones de kilos acopiados de los 30 millones previstos, por lo que calculó que están en un 30% de la producción.

Proyecciones

Ante la posibilidad de que la industria manufacturera del cigarrillo no se mueva y ese producto no salga a la venta, lamentó que el impuesto de entre 60% o 70% del valor de un paquete de cigarrillos no vaya al Fondo Especial del Tabaco que se destina para compensar el trabajo del productor, señaló que esto afectaría realmente el fondo.

«(El fondo) No es un subsidio, es parte de lo previsto con la Ley y aportado por los fumadores. El fondo especial del tabaco, es un ingreso especial que surge de los fumadores (…) el año pasado para las 7 provincias del país representó 11 mil millones de pesos»

Precisó que en Misiones, con todos los desafíos climáticos y las obras sociales representada por los productores, además de los planes del Ministerio del Agrado, el fondo alcanzó el año pasado más de 3 mil millones solo en el tabaco y a esto faltaría incluir lo que ingresó por el producto final.

Fábricas paradas

En relación a la inhabilitación de las fábricas de cigarrillos dijo: «Es un tema difícil con la industria manufacturera, porque la mayor compradora que absorbe el 70% del mercado argentino, no está comprando tabaco a las provincias porque se ha paralizado”.

Señaló que en Salta y Jujuy que son también importantes productores de tabaco, “las ventas se inciaron en enero, mientras que Misiones al tener un sistema diferente demoraron».

A esto se suma que las fábricas manufactureras Massalin en Merlo, ni la British American Tobacco (BAT) en Pilar por el problema de la pandemia no están funcionando. «Ojalá ya se resuelva. Hicimos las presentaciones a la Nación, a los propios gobernadores de Buenos Aires e incluso el gobernador Oscar Herrera Ahuad se puso al frente porque esta decisión de no habilitarlos afecta a la tierra colorada porque solo Massalin compra el 50% de de la producción de Misiones y no están comprando».

SPM