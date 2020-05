Rafael Morgenstern explicó que los clubes deben registrarse en el Registro Único de Entidades Deportivas para poder ser beneficiarios del Programa de Apoyo en la Emergencia para Clubes

Desde Nación anunciaron el Programa de Apoyo en la Emergencia para Clubes, que consiste en subsidios especial de hasta 60 mil pesos. Al respecto, Rafael Morgenstern, Ministro de Deporte de la provincia solicitó que quienes deseen ser beneficiados de la ayuda económica deberán inscribirse al Registro Único de Entidades Deportivas.

En el marco de la pandemia por el Coronavirus en el territorio nacional, todos los clubes de la provincia tienen sus puertas cerradas, y muchas entidades manifestaron les está costando mantener un ingreso fijo ya que algunos socios no abonaron en estos meses.

El Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación anunció el Programa de Apoyo de Emergencia para Clubes, que trata de un ayuda económica de hasta 60 mil pesos. “Los clubes están cerrados y están con ingresos realmente muy bajos. A Misiones le correspondería un monto que no alcanzaría el total de los clubes, nosotros como provincia vamos a duplicar esos fondos para poder llegar a la totalidad de clubes”, comentó Rafael Morgenstern

Siguiendo esa línea, el funcionario explicó que “el importe exacto todavía no lo tenemos, sabemos que es hasta 60 mil pesos por club, pero cada provincia en definitiva va tratar de llegar a la mayor cantidad de clubes posibles, nosotros vamos a intentar aproximarnos a ese monto, pero primero necesitamos saber qué cantidad de clubes va ingresar a esta ayuda”, comentó Rafa. Y añadió “invitamos a inscribirse en la página de Registro Único de Entidades Deportivas y también en la página de Clubes Argentinos, vamos a intentar a un monto similar a este a todos los clubes de la provincia”.

Según indicó el Ministro, en la provincia hay cerca de 200 clubes, pero para recibir la ayuda las entidades deben tener los papeles en forma, ya que hay que rendir el monto en el tribunal de cuentas de la provincia. “Siempre se evalúan alternativas para esos que no pueden completar el total de la documentación. Hasta el 22 de mayo es la fecha que se pueden inscribir, ojala lo puedan hacer todos y así recibir el subsidio”, remarcó el ex piloto de automovilismo.

“Todo el año estamos generando vínculos y ayudas, pero es importante que esté actualizada la la documentación. Muchos clubes tienen que completar documentación que está desactualizada. Deben inscribirse en Registro Único de Entidades Deportivas y también en la página de Clubes Argentinos, como para que estén en los dos registros para poder recibir esta y futuras ayudas que puedan venir en los próximos meses”, explicó el oriundo de Oberá sobre la importancia de estar registrado

Según explicaron desde el Ministerio que dirige Matías Lammens, este apoyo podrá ser utilizado para solventar gastos de servicio, infraestructura, para campañas de prevención conforme a las pautas sanitarias que se han establecido desde el Gobierno o para desarrollar capacitaciones para trabajadores, socios, dirigentes, entre otros.

“La provincia ha estado colaborando con el tema de los servicios, se viene haciendo distintos tipos de ayuda, pero siempre es necesario más, principalmente para aquellos clubes que tiene mucho terreno. Hoy con la lucha que tenemos contra el dengue, también es importante que esta ayuda vaya a que puedan mitigar un poco el control del mosquito, cortando el pasto, limpiando, manteniendo los predios grandes limpios para que no se siga propagando el mosquito”, enfatizó Rafa.

Acompañamiento a los deportistas misioneros

Por otro lado, el Ministro de Deportes contó sobre la contención que están brindando a los deportistas que se encuentran dentro de las becas del ministerio y están distribuidos en lo largo y ancho de la provincia. “Sabemos quiénes son, qué dónde están, qué tipo de entrenamientos vienen haciendo, a todos ellos le venimos le estamos dando contención, nutricionistas, medicos deportologos, todo el equipo técnico con atención personalizada, todos están con una actividad puntual”, aseguró

Al respecto de la otra parte de la comunidad, los que hacen deporte por hobby o como práctica desde su casa “desde la secretaría social, hay distintas actividades, pero todo de manera virtual”, añadió.

Asimismo, el oriundo en la Capital del Monte se ilusiona con que este año se puedan realizar muchas actividades deportivas y aconseja a los atletas de la tierra colorada que no utilicen el tiempo pensando en una vuelta a las actividades, sino más bien en cómo mejorar algunas técnicas desde casa, saber más sobre reglamentos. “La cabeza de los atletas tiene estar en puesta hoy en aprender cosas que durante el año no podían, tacticas, tecnicas, reglamentación, no solo trabajar en lo fisico, que tambien es muy importante”, sostuvo.

“Estamos ilusionados en que las actividades puedan regresar, pero sería inoportuno hablar hoy donde todavía estamos en aislamiento, donde todavía no están habilitadas las caminatas. Entendemos que el deporte es una industria, que genera trabajo, ingresos, y que hay mucha gente parada, pero también hay muchos rubros que también están en una situación muy compleja. Siempre soy sensato y digo cuidemos primero que la gente pueda ir a trabajar y pueda llenar las ollas de sus casa, despues vendra el ocio y la recreación”, finalizó Rafael Morgenstern, ministro de deportes de la provincia.

