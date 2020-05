Jóvenes Misioneros, estudiantes de Medicina, se encuentran varados en Encarnación, Paraguay y solicitan un salvoconducto para poder regresar al país y realizar la cuarentena en sus respectivos hogares. Mientras tanto, la incertidumbre avanza en los estudiantes y la preocupación al estar lejos de su familia es aún mayor.

Es muy común que misioneros vayan a buscar un futuro en la Facultad de Medicina de Encarnación, pero la pandemia por el avance del Covid-19 deja en una situación de angustia e incertidumbre a los jóvenes que estudian en el país guaraní. “Lo que más nos afecta es la salud mental, nuestro departamentos son chicos y estamos encerrados”, comentó Aldana Castelli, estudiante de segundo año de la carrera de medicina.

Ante el panorama de que siguen repatriando argentinos del exterior y ellos no son escuchados, los estudiantes oriundos de Posadas y de Leandro N. Alem se manifiestan a través de las redes sociales, y tal vez así puedan ser escuchados y vuelvan con sus familias.

Las clases presenciales finalizaron y solamente dan clases virtualmente. Antes que se cierren las fronteras, la facultad de medicina no tenía previsto suspender las clases y por eso los misioneros optaron por seguir en Encarnación. Hoy la realidad es otra, la pandemia avanzó y la Universidad Nacional de Itapúa decidió cerrar sus puertas.

“El 13 de abril recién nos comentaron que no teníamos más clases presenciales, automáticamente pensamos en volver a la argentina y ya no podíamos regresar”, sostuvo Manuel Liszniewski, estudiante de segundo año de medicina.

Al respecto de las clases, ambos alumnos coincidieron y comentaron que posiblemente las clases virtuales sean todo el año, mientras tanto todavía esperan algún comunicado oficial por parte de la Universidad Nacional de Itapúa para saber qué pasará con el año académico.

“Comenzamos a llamar al consulado argentino en Encarnación y nunca nos atendió, me dirigí a Aduana y me decían lo mismo, que Paraguay nos dejaba volver, pero que argentina no nos estaría recibiendo”, explicó Manuel Liszniewski.

“Nos cansamos de llamar a todos lados, nadie nos brindó información y menos respuestas. Decidimos hacer el video y por suerte se hizo viral, mucha gente nos escribió y las autoridades comenzaron a hablar con nosotros”, dijo el joven oriundo de Leandro N. Alem.



Mientras siguen llegando argentinos del exterior, ellos todavía deberán esperar para regresar a la tierra colorada. Asimismo, los jóvenes estudiantes dijeron que se encuentran en la lista de los 40 argentinos varados en Paraguay que podría ser repatriados.

Aldana Castelli, una joven de 21 años que también fue en busca de un futuro mejor, explicó en diálogo con Misiones Online que “nosotros estamos desde marzo acá, primero surgió que solamente iba ser hasta solamente hasta principios de abril y la facultad iba volver a abrir y decidimos quedarnos, después se comenzó a alargarse una semana más y otra más”, comentó la posadeña y continuó diciendo “por qué gente que viene de otra parte del mundo llega al país y nosotros que estamos acá no nos dan soluciones”

Al ser consultada por su estadía en Encarnación señaló que “gracias a Dios nos entienden con el tema del alquiler, hasta la dueña de mi alquiler me trajo bolsas de mercadería, dijo que no nos preocupemos por eso”, agregó.

Paraguay se encuentra hace 57 días de cuarentena obligatoria, en total registran 431 casos confirmados de coronavirus, 10 fallecidos por la enfermedad infecciosa y 135 personas fueron recuperadas.

