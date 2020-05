Mientras esperan que los autoricen, los servicios técnicos trabajan solo con emergencias

Todavía no ingresaron entre los rubros exceptuados aunque algunos pueden realizar tareas consideradas esenciales y en situaciones de emergencia. En todos los casos deben tramitar un permiso para poder circular y cumplir con las medidas sanitarias correspondientes para evitar la transmisión del virus Covid-19.

Mientras esperan formar parte de los rubros exceptuados de cumplir con la cuarentena obligatoria decretada por el gobierno nacional en marzo, los servicios técnicos trabajan en situaciones especiales y de emergencia, a pesar de no estar expresamente autorizadas.

En el caso de los técnicos en refrigeración, unos días después de haberse decretado el aislamiento social y obligatorio, el gobierno nacional los incluyó como una actividad esencial. Por eso y con el debido permiso de circulación, pudieron seguir ofreciendo sus servicios siempre que se tratara de una emergencia.

Javier Aguirre, técnico en refrigeración comercial e industrial, señaló que el 19 de marzo pudo tramitar su permiso de tránsito luego de que el gobierno nacional, a días de haber comenzado el aislamiento obligatorio, declarara la actividad como esencial. “Desde el principio atendía emergencias de personas con problemas eléctricos y comercios con problemas en sus heladeras. Tengo un compañero que trabaja conmigo y también tiene el permiso. En general trabajamos hasta las 16, siempre con la debida protección, así el cliente también se siente protegido”, le dijo Aguirre a Misiones Online.

El técnico recordó que fueron pocos los días que no pudieron trabajar y reveló que las casas de repuesto sí tardaron un poco más en abrir. En ese sentido destacó que los repuesteros de mayor edad, generalmente los dueños de los negocios, no atienden al público debido a que la mayoría integra el grupo de riesgo. “Pero hoy en día atienden con las medidas pedidas, siempre atiende gente joven, los dueños q antes te atendían no están”, indicó.

Por su parte Oscar Denike, otro técnico en refrigeración domiciliaria, sostuvo que para su rubro no hay autorización de realizar trabajos considerados comunes en un contexto normal. “La cuarentena nos agarró al final de una temporada flaca, de poca guita, donde no se trabajó nada”, lamentó.

En la misma línea de Denike, Luis Giménez, otro técnico del rubro, dijo que durante las épocas de frío se reducen los trabajos y que el movimiento durante la cuarentena fue prácticamente nulo. “En el caso de los trabajos, solo están permitidas las emergencias, no está incluido dentro de las excepciones que establece el gobierno por medio de las resoluciones”, consideró Giménez.

Emergencia y necesidad

Javier Torres, técnico electricista, aseguró que en su rubro hay un permiso de emergencia de primera necesidad, que les permite trabajar en caso de algún corto circuito que ponga en riesgo la integridad física de algún propietario o por la rotura de algún caño de agua que genere una pérdida, en el caso de los plomeros. “Siempre con el permiso. Todo depende de la casa donde se tiene que hacer el trabajo, si no están en cuarentena, aislados”, indicó.

Torres advirtió que uno de sus trabajos los tuvo que suspender porque su clienta tuvo que hacer reposo por dengue. “Y después de que se recuperó ella decidió esperar para seguir porque la urgencia, que era un corto circuito, le reparé”, aseguró y agregó que otro aspecto a tener en cuenta es la cantidad de personas que se necesitan para realizar el trabajo. “Y estar con toda la prevención encima, es decir con barbijos, alcohol, antiparra”, afirmó.

SGF