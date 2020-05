¿Juntos pero separados? Dos activos estrellas para rejuvenecer la piel del rostro

Se habla mucho de la Vitamina C como generadora de la “luminosidad” en la piel y del Retinol como un poderoso “antienvejecimiento”, pero hay cosas que debes conocer antes de usarlos.

Esta época del año es una excelente oportunidad para armarte de un “protocolo anti-edad” con un buen tratamiento de belleza, que le aporte luminosidad a la piel, además de desvanecer los signos del envejecimiento como, manchas, marcas de expresión y flacidez.

Solo te daremos algunas recomendaciones para que puedas lograr con éxito esta combinación estrella de productos y que puedas sacarle provecho a estos días de estar más en casa.

La vitamina C es un poderoso antioxidante que reduce las arrugas e ilumina la piel del rostro como ningún otro activo. Hay muchas maneras de incorporar esta vitamina a nuestro organismo, pero resulta que, por más que tomemos a granel de esta vitamina, la cantidad que llega a nuestra piel para luchar contra el envejecimiento no es suficiente; porque el cuerpo no puede almacenarla y la elimina continuamente ya que es una vitamina hidrosoluble. Por eso es fundamental mantener un aporte entre la ingesta diaria y la colocación externa de productos que la contengan, para asi poder disfrutar de sus beneficios completamente.

Al contrario de lo que muchas personas piensan, de que usar vitamina C por la maña mancha la piel, es muy recomendable utilizar un sérum con vitamina C por las mañanas justo antes de colocarte el protector solar ya que constituye un refuerzo de defensa frente a los rayos UVA tan perjudiciales para la piel. Y como bien sabemos que es un antioxidante por excelencia, protege al órgano más extenso del cuerpo de los radicales libres, propios de ambientes contaminados.

Sus beneficios:

Protege contra el impacto de la contaminación en la piel.

Aumenta la luminosidad y la producción del colágeno.

Reduce y aclara las manchas marrones

Previene la formación de arrugas y torga mayor firmeza.

El otro aliado de nuestra belleza es el Retinol, los retinoles así llamados en el campo de la estética, son una forma de vitamina A y una clase de compuestos antienvejecimiento muy utilizados en el cuidado de la piel que ya lleva varias décadas usándose en cosmética, y convirtiéndose sin dudas en uno de los ingredientes anti edad más efectivos y recomendado por los dermatólogos y esteticistas.

Resulta, que este potente activo brinda muchísimos beneficios a la piel, pero hay que tomar ciertos recaudos a la hora de comenzar a implementarlos en nuestra rutina, ya que puede causar mucha irritación y rojeces, por esta razón los expertos recomienda su aplicación por las noches, ya que su efectividad se inactiva con la luz y al contacto con el aire y se puede oxidar más rápidamente cancelando sus propiedades anti-age. Lo ideal es que como factor anti edad lo comiences a usar a partir delos 30 años, que es cuando aparecen las primeras líneas de expresión, pero de todas maneras siempre es mejor para la salud de tu piel que consultes con una especialista.

Otra recomendación especifica es empezar a utilizarlo en periodos cortos de aplicación e ir aumentándolos poco a poco para mejorar la tolerancia de la piel a su exposición, por ejemplo, alternar la aplicación día de por medio hasta completar dos semanas, rutina que luego cambiaras por aplicaciones diarias, todas las noches. Esta manera de utilización gradual se recomienda para aumentar la tolerancia de la piel a su exposición, y con más razón en pieles sensibles.

Sus beneficios:

Estimula la producción del colágeno y la elastina, que le dan mayor elasticidad y firmeza a la piel.

Ayuda a alisar las arrugas y las líneas de expresión.

Aumenta la hidratación, lo que hace que se noten grandes cambios especialmente en contorno de los ojos.

Repara los daños cutáneos causados por la alta exposición solar o a factores climáticos.

Mejora la textura de la piel reduciendo poros e imperfecciones.

“La recomendación para el uso de estos dos potentes activos es que los utilices de manera conjunta, como un tratamiento combinado, la vitamina C de día y el Retinol por la noche” Te vas a sorprender de sus grandes resultados.

Llegamos al fin de esta nota y como es habitual esperamos haberte ayudado con nuestras recomendaciones, y también porque no, disipar algunas dudas que tengas sobre el tema, respaldados siempre en el lema de que “Cuidarte es quererte”.

Por Mariana Astegiano, Makeup & Beauty