En Posadas ya se aplicó la vacuna antigripal al 50% de la población de riesgo y pidieron un refuerzo a la Nación

Thelma Rottoli, directora de la Zona Capital Sanitaria del ministerio de Salud de Misiones se pronunció sobre las vacunas antigripales y señaló que debido a la demanda han solicitado más a la Nación. Explicó que cuando ingrese el nuevo stock de vacunas se continuará priorizando a los adultos mayores de 65 años , niños menores de 2 años y personas con enfermedades crónicas.

Thelma Rottoli. Radio Libertad

La directora de la Zona Capital Sanitaria del ministerio de Salud de Misiones, Thelma Rottoli señaló que las vacunas ya están distribuidas en todos los vacunatorio y en total se entregaron como 5 mil dosis.

“ Solo en la Zona Capital tenemos 60 vacunatorios y ahora esperamos nuevas directivas de Nación sobre más dosis”, dijo.

Rottoli señaló que en este momento continúan priorizando los grupos de riesgo que son los mayores de 65 años y las personas que tienen patologías crónicas o con enfermedades que les bajan las defensas como los oncológicos , los diabéticos y asmáticos .

La funcionaria explicó que para alguna persona joven que considere encontrarse en el grupo de riesgo, lo recomendable es que lleve algún documento que lo respalde. “No hace falta que vayan al médico a solicitar un documento porque la idea es no salir de casa, pero sí algo que demuestre que esta persona que está con una enfermad crónica. Hay mucha gente joven que tiene algún evento de gripe y quieren aplicarse la vacuna, pero al recibir pocas vacunas dosis, nuestra prioridad son los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas porque en este momento de la pandemia es el grupo de riesgo más afectado por el coronavirus y si esa persona encima se enferma con alguna de las cepas de la gripe como la A o la B se puede complicar”, informó

En relación a la vacuna antigripal explicó que tiene tres cepas que incluyen a la A pero que son las que causan más daño a las personas. «A partid el 2009 que tuvimos la pandemia seguimos teniendo la enfermedad, pero en la gente joven y niños continua siendo una gripe común y ya dejó de ser virulenta, pero hay cepas como la que está dentro de la vacuna que si se encuentra con un adulto mayor o con una persona con enfermedad crónica le va a producir neumonía o la muerte”.

Recordó que ponerse la vacuna no significa que no se van a enfermar de gripe porque la vacuna tiene tres cepas y las que causan gripe son cientos de virus.

«No es que no queramos vacunar o estemos mezquinando las vacunas, queremos priorizar estos grupos y es por eso que se les pide una constancia o un documento a las personas que no están en ese rango etareo”.

Al ser consultada sobre el alcance que ha tenido la campaña vacunatoria, explicó «tenemos varios vacunatorios no tenemos un número exacto, pero todavía no tenemos un número exacto, pero no llegamos ni al 50% por eso que seguimos buscando estos grupos de riesgo».

Vacunación en CAPS de la comuna

La Municipalidad de Posadas lleva adelante la vacunación antigripal para personas dentro del grupo con factores de riesgo y mayores de 65 años.

La misma se ofrece a través del dispositivo de salud implementado en los diez CAPS (Centros de Atención Primaria de la Salud) que dependen de la comuna. El objetivo es reforzar el sistema inmune, prevenir, reducir las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas ocasionadas por el virus de influenza en la población de riesgo en Argentina.

Grupo de riesgo

* Mayores de 65 años

* Menores de 6 a 24 meses

* Embarazadas en cualquier mes de gestación y puérperas

* Personas de entre 2 a 64 años que padezcan alguna patología de riesgo como asma, diabetes, hipertensión o inmunocomprometidos, entre otros.

¿Dónde puedo vacunarme?

La vacuna es gratuita para los grupos vulnerables en los CAPS que dependen de la Municipalidad de Posadas, de lunes a viernes de 07 a 19 horas.

Consejerías virtuales

Además, ante la emergencia sanitaria los CAPS municipales brindan asesoramientos virtuales sobre dengue, coronavirus, como también consejerías sobre salud sexual integral, enfermedades crónicas y beneficios que brinda el estado.

*CAPS Las Rosas: lunes a viernes, de 06:00 a 18:00. Teléfono celular: 3764-821487.

* CAPS 2 de Abril: lunes a viernes, de 06:00 a 18:00. Teléfono celular: 3764-837602.

*CAPS Los Paraísos: lunes a viernes, de 06:00 a 18:00. Teléfono celular: 3764-141518.

*CAPS San Gerardo: de lunes a viernes, de 06:00 a 18:00. Teléfono celular: 3764-734477.

* CAPS Colonia Aeroparque: lunes a viernes, de 06:00 a 18:00. Teléfono celular: 3764-108966.

*CAPS Miguel Lanús: lunes a viernes, de 08:00 a 18:00. Teléfono celular: 3764-656195.

* CAPS Belén: lunes a viernes, de 08:00 a 12:00. Teléfono celular: 3764-846221.

*CAPS San Marcos: lunes a viernes, de 06:00 a 18:00. Teléfono celular: 3764-645133.

* CAPS Don Pedro: lunes a viernes, de 06:00 a 18:00. Teléfono celular: 3764-355039.

*CAPS Latinoamérica: lunes a viernes, de 06:00 a 18:00. Teléfono celular: 3764-624856.

SPM