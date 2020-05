Coronavirus: Misiones se quedó sin cigarrillos y los distribuidores no saben cuándo podrán reponer

Desde que se decretó el aislamiento obligatorio para evitar la propagación del Covid-19, las principales empresas tabacaleras no están habilitadas para producir el producto. Los cigarrillos se han convertido en algo muy solicitado por estos días en los comercios de Misiones y del País.

Misiones Online realizó una recorrida por distintos comercios de Posadas y constató que hay escasez de cigarrillos y que muchos fumadores están optando por comprar tabaco, papelillos y filtros para armar sus propios cigarros.

“Los cigarrillos se estaban vendiendo bastante, en los últimos días ya la gente estaba comprando para tener en sus casa y ahora hay escasez, no hay”, comentó Alejandro, comerciante posadeño. Y añadió que “la gente consume otras marcas alternativas”.

Continuamente, Gustavo Ramonda, director del mayorista Miguel Ángel Ramonda e hijos explicó que “la realidad es que todos los días tenemos contacto con la gente de Massalin que nos dicen que están esperando para volver a fabricar, todavía no pueden producir”, mencionó Gustavo y remarcó que hace una semana están sin stock.

En consecuencia, el distribuidor de cigarrillos manifestó que primeramente se han quedado sin las marcas de más rotación, y que hasta hace unos dias habia cigarros de marcas no tan consumidas. Asimismo, remarcó que hoy no hay cigarrillos y que los precios no han incrementado.

Fumar es perjudicial para la salud, sin embargo en estos días es casi imposible de conseguir un paquete de cigarrillos y poder paliar el vicio para los consumidores. Hasta los denominados “truchos o de contrabando” han desaparecido en gran parte de la provincia y si hay, se venden hasta dos veces más caro al valor anterior a la cuarentena.

“Estimamos que esta semana tendremos una confirmación de la fecha de reapertura de la fabricación y de la reunión con el ministro Matías Kulfas. Nos preocupa porque el porcentaje de rentabilidad de la venta de cigarrillos va desde un 45% hasta 70%, dependiendo de dónde esté ubicado el comercio, porque los que compran un paquete también se llevan una gaseosa, un alfajor y caramelos”, explicó Néstor Palacios, presidente de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina

Las dos grandes empresas industriales en el país son Massalin Particulares y British American Tobacco, que emplean a casi mil trabajadores y fabrican más de 1.500 millones de atados por año.

Si bien las autoridades sanitarias recomiendan evitar el consumo de cigarrillos debito a que los fumadores están más expuestos a un posible contagio y a desarrollar una enfermedad grave en caso de contraer coronavirus.

Alicia Wommer, una comerciante más de la ciudad que también siente la falta de cigarrillos en su negocio mencionó que “es muy grave esto, porque tengo mucho consumidores de cigarrillos, vienen, piden y no hay”, contó.

En muchas oportunidades el consumidor va en busca de un cigarrillo y a su vez, trae algún que otro producto del comercio. Por eso la preocupación de los comerciantes de la ciudad.

“El que viene a comprar cigarrillo siempre lleva un alfajor, una gaseosa, el encendedor, ya es una forma de vender también. Desde hace dos semanas que estoy sin nada, ni tabaco siquiera”, finalizó Alicia Wommer, comerciante misionera que se ilusiona que vuelvan a abrir las fábricas para incrementar sus ventas.

AR