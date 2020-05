Coronavirus: comerciantes posadeños trabajan en un protocolo especial para que se habilite la apertura de locales en horarios diferenciados

Integrantes de la Cámara de Comercio se reunieron con el intendente Leonardo Stelatto y le manifestaron la situación “angustiante” que soporta el sector que derivó en el cierre de algunos negocios, “y otros están en la cuerda floja”, expresó Nicolás Trevisán. Mayor distancia entre personas que hacen la fila, horarios corridos y apertura diferenciada para evitar congestión del transporte público, son algunos de los ítems que ahora analizan las autoridades.

Mientras Misiones continúa habilitando actividades focalizadas, respetando al máximo los protocolos de bioseguridad que permitan una salida binaria que contempla salud y economía, el sector comercial reclama ser incluido a la brevedad, dentro de los rubros que pueden trabajar a puertas abiertas. Para ello, integrantes de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, iniciaron el proceso de elaboración de un protocolo sanitario y de seguridad ante el intendente Leonardo Stelatto. Allí incluyen las medidas que ejecutarán para extremar los cuidados de higiene y distancia social e incluso imponen horarios diferenciados de apertura de locales, que no congestione el transporte público.

Nicolás Trevisán, comerciante posadeño e integrante de la Cámara de Comercio de Posadas, aclaró que la propuesta ya tuvo algunas observaciones de las autoridades municipales y antes de que el gobernador Oscar Herrera Ahuad tome una decisión, debe pasar el filtro del ministerio de Trabajo y la cartera de Salud de la provincia de Misiones. “Nos reunimos para ver la manera más rápida posible de la apertura de los locales por la situación que se está viviendo en el sector comercial que es realmente angustiante. Tenemos casos de colegas que han tomado la decisión de cerrar y otros que están tambaleando en la cuerda floja”.

En declaraciones a canal 12, Trevisán declaró que “el sector comercial no estaba preparado para aguantar esta crisis porque ya veníamos de una situación muy crítica y esto nos agarra muy mal preparados. La ayuda del gobierno nacional fue insuficiente para poder aguantar”. Agregó que “todos entendemos que la prioridad absoluta es la salud y eso para nada es discutible y realmente estamos haciendo un esfuerzo muy grande por mantener las puertas cerradas y trabajando para que el comercio en general cumpla con todas las restricciones que hay con respecto al aislamiento”. Sin embargo, consideró que el rubro comercial “es el último eslabón que sigue cerrado todavía porque la gran mayoría de todos los trabajadores del sector privado ya comenzaron a funcionar y por eso venimos en conversaciones hace bastante tiempo tanto con el intendente como con el gobernador, viendo cuál es el momento indicado como para abrir de manera responsable, pero con la urgencia que amerita el caso”.

El protocolo

Sobre la propuesta elevada a las autoridades, Trevisán confió que “hay un montón de pasos a seguir y la última decisión la tiene el Gobernador. Somos respetuosos de todos esos procesos. Hemos propuesto un protocolo que es mucho más ambicioso y mucho más estricto inclusive que el de otras provincias. Sabemos que, si abrimos y en general los contagios se disparan, vamos a retroceder todos, no sólo el sector comercial”. Dijo además que “en todos los protocolos que hemos visto se está pidiendo la presencia de una persona cada nueve metros cuadrado y nosotros estamos apuntando a una persona cada 15 metros cuadrado como máximo. A eso hay que sumar todo lo que tiene que ver con higiene, la formación de filas y los horarios de atención”.

Otro argumento que esgrimió Trevisán fue las características de venta que tienen los rubros que aúno no fueron habilitados para vender “y que son aquellos que tienen menos frecuencia de venta. Dentro del rubro comercial, el sector de indumentarias, calzados, regalería en general, bijouterie , casa de deportes, restaurantes y cafés, concesionaria de autos, motos son los que permanecen cerrados y son los más afectados. Al supermercado uno va una vez por semana y si uno compra bastante trata de ir menos, pero a este tipo de locales no hay tanta frecuencia. Uno no va a comprarse una camisa una vez por semana”, ejemplificó. Allí exceptuó en esta etapa, la apertura de bares y restaurantes “que eso depende de sus respectivas cámaras y asociaciones”.

Consultado acerca de cómo pretenden trabajar cuando el aislamiento social continúa y se extendería hasta fin de mes, Trevisán explicó que “observamos que hay cierto tráfico de gente vinculado con la apertura de los supermercados, con los bancos que permite un flujo de gente por algunas zonas que permitirá que en el camino puedan llegar a comprar algunas cuestiones. El proceso tiene que ser paulatino, es imposible pensar que se abran y los locales estén llenos de gente”.

El comerciante consideró oportuno instalar el debate de habilitar el horario corrido incluso post pandemia “porque el comercio se va a adaptar al horario que haga falta porque va a seguir siempre detrás de la demanda”. En ese punto también anticipó que otro de los ítems que incluye el protocolo elevado a los funcionarios gubernamentales, “es la apertura diferenciada de los comercios, que no sean los mismos para que el transporte público no se vea congestionado. Algunos abrirán a las 8, otros a las 9 y cerrarán de la misma manera”, completó.

DG