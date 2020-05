El mate por el mundo: recorriendo la Muralla China

Me encontraba visitando China, para recibir el premio Gourmand Awards Best in the World por mi libro “El Libro de la Yerba Mate”. La Muralla China, una de Las Nuevas Siete Maravillas del Mundo Moderno, y designada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1987, era parte de mi agenda.

La Gran Muralla China es una antigua fortificación china construida y reconstruida entre el siglo V a. C. y el siglo XVI (Edad Moderna) para proteger la frontera norte del Imperio chino durante las sucesivas dinastías imperiales, de los ataques de los nómadas xiongnu de Mongolia y Manchuria.

Contando sus ramificaciones y construcciones secundarias, se calcula que tiene sobre unos 21.200 kilómetros de largo,desde la frontera con Corea, al borde del río Yalu, hasta el desierto de Gobi, a lo largo de un arco que delinea aproximadamente el borde sur de Mongolia Interior, aunque hoy solo se conserva un 30 % de ella. En promedio, mide de 6 a 7 metros de alto y de 4 a 5 metros de ancho.Las provincias, municipalidades y regiones autónomas por las que pasa la Muralla son (en orden alfabético, debido a que la ramificación de la estructura no permite hacer un seguimiento continuo): Gansu, Hebei, Henan, Hubei, Hunan, Jilin,Liaoning,Mongolia Interior, Ningxia, Pekín, Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Tianjin y Xinjiang.

Una vez en el lugar, la sensación que tuve fue maravillosa, decidí subir caminando en vez de la facilidad de la aerosilla. Caminar por los bosques empinados de la montaña, te genera una expectativa mayor.

Una vez en la cima, la emoción fue enorme. Sentir que después de tantos años y tantos gobiernos, la muralla seguía en pie, esperando a ser recorrida por los turistas.

Allí tocando el cielo con las manos, decidí tomar mi mate y compartir con los transeúntes curiosos, que querían conocer el mate, la tradición de los argentinos.

Teniendo en cuenta que la muralla china es una de Las Nuevas Siete Maravillas del Mundo Moderno, decidí llevarme en este viaje nuestra yerba mate Maravillas del Mundo, conmemorando Las Cataratas del Iguazú como una de las Nueva Siete Maravillas Naturales del Mundo.

La historia de la construcción de la Gran Muralla está dividida tradicionalmente en 5 partes:una antes de la unificación de la dinastía Qin (221 a. C.) Durante el período de Primaveras y Otoños y los Reinos Combatientes.La segunda, a partir de la unificación de la dinastía Qin, donde el emperadorQin Shi Huang inició la construcción de un muro en la frontera norte.Periodo de la dinastía Han. Periodo de baja actividad. Periodo de la dinastía Ming.

Los materiales usados son aquellos disponibles en los alrededores de la construcción. Cerca de Pekín se utilizó piedra caliza. En otros sitios se utilizó granito o ladrillo cocido. Básicamente, era una larga tapia de arcilla y arena, cubierta con varias paredes de ladrillo. Eso la hizo muy resistente a los impactos de armas de asedio.

En cuanto al material de la parte de la muralla construida durante la dinastía Qin, la materia prima depende de la disponibilidad de tierra, mientras que el diseño y la ubicación de torres de vigilancia, cuarteles y los pasajes son seleccionados sobre la base de las ventajas estratégicas que ofrece la configuración física de las regiones. Las paredes se construyen en capas alternas de grava triturada y cañas, fueron cubiertas con arcilla para ser protegidas de la erosión y hacerla más difícil de escalar.

En el siglo VIII a. C., en el comienzo del período conocido como primaveras y otoños, China siguió un sistema feudal. El territorio se dividió en cientos de feudos o estados dirigidos por príncipes, en teoría todos reunidos bajo los Reyes la Dinastía Zhou.

Por aquel entonces, varios estados se comprometieron a la construcción de paredes para protegerse de sus vecinos y de pueblos extranjeros. Así, alrededor del siglo V a. C., el estado de Qi inició la construcción de un muro, algunas de sus partes se mantienen aún en pie. A mediados del siglo IV a. C., el estado de Wei comenzó la construcción de un muro en su frontera occidental, cerca de Qi, y un segundo muro en su frontera oriental. Fue imitada por los estados de Yan y Zhao.

En 221 a. C., Qin Shi Huang conquistó todos los estados que se le oponían y unificó China estableciendo la dinastía Qin. La intención de imponer un poder central y evitar el resurgimiento de los señores feudales, ordenó la destrucción de las murallas que dividían su imperio a lo largo de la antigua frontera.

La Gran Muralla como concepto se reavivó de nuevo durante la dinastía Ming después de la derrota del ejército por parte de los Oirates en la batalla de Tumu en 1449. Los Ming no tuvieron una clara victoria y adoptaron una nueva estrategia para mantener las tribus nómadas alejadas de la capital mediante la construcción de muros a lo largo de la frontera norte de China.

¡Hasta la próxima!

Karla Johan Lorenzo