El fiscal Federico Rodríguez defendió las prisiones domiciliarias revocadas en Eldorado: “Las cárceles son muy proclives a contagios masivos de coronavirus”

“No es que se los dejó en libertad; acá solo se cambió el régimen, de salida transitoria a prisión domiciliaria”, dijo este martes Federico Rodríguez, representante del Ministerio Público Fiscal sobre la prisión domiciliaria que fue revocada ayer y beneficiaba entre otros a Carlos Dalmasso, condenado a 12 años y seis meses de encierro por “ser autor responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado agravado por el vínculo, en concurso real con amenazas y suministro de material pornográfico a menores de 14 años”.

El fiscal además aclaró que “acá se hizo solamente con las personas que estaban saliendo en libertad transitoria porque tenían buena conducta y ya estaban siendo monitoreadas. Lo único que se pretendía era que no vuelvan al Penal porque ahí sí hay riesgo cierto de infección o propagación del virus (por el coronavirus). Los presos, desde el comienzo de la pandemia ya están siendo castigados porque ya no reciben visitas”.

Reiteró Rodríguez que siempre estuvo de acuerdo con la prisión domiciliaria y que no conoce los términos de la revocatoria que se dictó este lunes y los devolvió a la cárcel a Dalmasso y a otros diez detenidos. “Acá hay motivos, hay un organigrama constitucional y supranacional, hay un dictamen, una recomendación de la Comisión Interamericana sobre el particular, porque justamente en las cárceles no se cumplen las condiciones más básicas y fundamentales como el aislamiento, el distanciamiento y la prohibición de hacinamiento. Entonces es un lugar donde prácticamente las directivas relación a los cuidados que merece la pandemia no se dan y es un sitio muy proclive a que haya un contagio masivo”, justificó el fiscal.

Agregó que “están detrás los soportes de tratados internacionales firmados por la Argentina sobre Derechos Humanos, el Pacto San José de Costa Rica, también los que se refiere a los Pactos internacionales que proscriben la tortura y los tratos inhumanos y degradantes”, referidos a los presos, no a las víctimas, como por ejemplo los hijos adoptivos de Dalmasso.

El fiscal continuó esgrimiendo sus argumentos en diálogo con FM Libertad: “También como modelo hay una resolución de la Cámara Bonaerense de Casación y también de la Cámara Nacional de Casación Penal, sobre el particular hay instructorios de parte de los Ministerios Público que solicitaban tanto a los defensores como a los fiscales tomar alguna medida respecto de las cárceles para tratar de dar un poco de cobertura a las reglas más elementales sobre los cuidados que merece la pandemia”.

“¿Cuál es el problema si no se hace, si no se toman las medidas?” se preguntó el hombre de leyes y formuló la respuesta: “Si no se toman las medidas va a haber responsabilidad tanto de los funcionarios, de los guardiacárceles, o los jueces y también el Estado, si comenzaran a hacer contagiados y a morir gente. O sea, es un derecho interno y también es un derecho internacional. Eso son los riesgos que se corren ante la inactividad del Estado. Por eso estimo correcto lo que se hizo”.

“Yo considero correcta la medida, habrá que ver qué decidieron los jueces; yo no tuve oportunidad de ser notificado todavía ni leer el resolutorio pero básicamente, por esos motivos que enumeré yo no me opongo a la medida”, reiteró.

Sobre las medidas que se tomaron, Rodríguez especificó que “se hizo solamente con las personas que estaban saliendo en libertad transitoria y/o tenían buena conducta y ya estaban siendo monitoreabas. Lo único que se pretendía era que no vuelvan al Penal porque ahí sí hay riesgo cierto de infección o propagación del virus. Los presos, desde el comienzo de la pandemia ya están siendo castigados porque ya no reciben visitas”.

Específicamente sobre el condenado Carlos Dalmasso, aclaró que “ya estaba saliendo con libertad transitoria, todos estaban saliendo” y que “no es que se los dejó en libertad; acá solo se cambió el régimen, de salida transitoria a prisión domiciliaria. Mientras dure la pandemia, lo que se hizo fue que se queden presos en sus casas, para evitar el riesgo de contagio dentro del penal”.

En ese sentido consideró además que no conoce las modificaciones y adecuaciones que se llevaron adelante en el Penal de Eldorado para mantener a resguardo a los presos. “Hay que ver qué posibilidades tiene el Estado, cómo modificar la cárcel, el hacinamiento cómo se modifica, ¿poniendo lugares accesorios? Con eso no se modifica nada…pero no estoy al tanto de lo que se hizo en la cárcel de Eldorado, habrá que evaluarlo. Acá el problema es que si el contagio empieza a pegar más cerca, se va a tener que reacomodar lo que se resuelva”.

Por otra parte, el fiscal Rodríguez destacó que en su opinión “es claro el esfuerzo del Gobierno Nacional es atender a la pandemia, como principal factor. Por ahí se plantea una discusión teórica de personas que hablan de una prisionización más dura; en Argentina donde el nivel de prisionización es enorme, la mitad de presos sin condena y hablan alegremente como si se puede meter a todo el mundo en cana; cuando para tener un nivel de prisionización alta como Estados Unidos, hace falta presupuesto, eso cuesta un montón de guita”.

En la continuidad de su argumentación, aludió a las condiciones de los más de 50 mil presos, entre los cuales dijo “más de la mitad no tiene condena”, hecho que “indica que la prisionización es alta. No es como todo el mundo dice que hay una puerta giratoria, es al revés…creo que no se contribuye mucho a informar correctamente. Aburre escuchar todos los días lo mismo, sin argumentación tangible. Porque si hay un preso, en algún momento va a salir y si sale, es porque tiene derecho y es legal según el reglamento carcelario y la calificación para salir”.

