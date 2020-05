Coronavirus: por segundo día consecutivo no se confirmaron casos en Misiones

Del total de infectados, cuatro se recuperaron, uno murió y nueve realizan el tratamiento desde un domicilio particular.

Por segundo día consecutivo, Misiones no registró nuevos casos de coronavirus Covid-19. Así lo informó el gobierno provincial en su parte epidemiológico vespertino de este martes.

De esta manera, siguen siendo 25 los infectados en la Tierra Colorada de los cuales cuatro se recuperaron, uno murió y nueve están “externados”, es decir realizan el tratamiento desde un domicilio particular porque son pacientes asintomáticos (infectados que no desarrollan los síntomas de la enfermedad, pero pueden transmitirla) o contagiados que estuvieron hospitalizados y cuyos nuevos exámenes de coronavirus dieron negativo dos veces. Se encuentran cumpliendo todas las medidas de bioseguridad.

En total, se han descartado 657 posibles contagios, en personas que presentaban algún nexo epidemiológico con el virus y cuyos estudios arrojaron resultados negativos. Se han desestimado 80 casos luego de “un profundo” cuestionario clínico y epidemiológico. También ,1014 ciudadanos misioneros o con domicilio en Misiones, que ingresaron a la provincia en los últimos días, se encuentran en aislamiento domiciliario por 14 días y son monitoreadas por las autoridades sanitarias en el lugar de residencia que declararon al entrar a la Tierra Colorada

LD