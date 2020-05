Coronavirus: cómo el aislamiento impulsó al comercio digital y alentó al público adulto a incursionar en esta modalidad de acceso a los servicios

José María Gómez, consultor de Marketing Digital, se refirió al cambio de paradigma que se vive actualmente con respecto a las modalidades de compra. Se debe a que a raíz del decreto de aislamiento social, preventivo y obligatorio, los comercios debieron fortalecer las estrategias de venta online. Por otra parte, Rita Galmarini, diseñadora y especialista publicitaria, brindó recomendaciones a aquellos comerciantes y emprendedores que aún no se han incorporado al sistema de venta online.

Lea más sobre coronavirus haciendo click aquí

En diálogo con Misiones Online, Gómez sostuvo que antes de este tiempo de pandemia la gente utilizaba la modalidad de compra online únicamente por cuestiones de comodidad o conveniencia. A diferencia de aquellos días, en la actualidad este tipo de metodología ha tomado mayor protagonismo a causa de la cuarentena.

“Notamos que aquellos mayores de 40 años tienden a utilizar cada vez más este tipo de modalidad porque priorizan el cuidarse. La realidad en Misiones, por otro lado, es que tenemos pocos comerciantes que ofrecen ventas digitales”, manifestó el especialista misionero.

Esto también repercute y dificulta la capacidad de acrecentar el número de clientes de los locales ya que, según explicó, “el proceso de digitalización en esta situación es complejo”. Para ello, añadió, es necesario invertir y capacitarse, lo que asimismo requiere de tiempo para que sea fructífero. “Es necesario ser optimista para comenzar. El que lo hace hoy tiene la posibilidad de dar un paso adelante”, agregó.

En Misiones, no obstante, no todos los comercios han adoptado esta medida.

“Todo el mundo sabe que el comercio electrónico existe desde hace 20 años. Sin embargo, nadie quería meterse de lleno. Frente a esa necesidad y por obligaciones laborales, la gente mayor dio un salto de cero a 100”, expresó. En ese sentido, valoró el esfuerzo y la capacidad que tienen de animarse a incorporar estas facilidades.

Con respecto al rango más joven, indicó que si bien resultó un poco más fácil, hubo muchos que también debieron incorporarse al sistema. “A los jóvenes les costó por la incertidumbre. Se preguntan en qué momento retomarán sus estudios presenciales o cuándo podrán realizar sus pasantías porque todo se complicó”, sostuvo.

El uso de las plataformas digitales para vender

El consultor afirmó que si bien hay propietarios de negocios que utilizan diversas plataformas digitales para comercializar sus productos, es evidente que no realizan compras por la misma vía.

“Si a mí me gusta Instagram y quiero usarla para vender bulones, las empresas constructoras, albañiles o carpinteros -potenciales clientes- no utilizan esa plataforma. La clave es entender en quién es mi público, si necesito comprar una canilla no la busco primero en Instagram”, explicó.

Aconsejó el uso de WhatsApp ya que permite la atención en tiempo real y también la presencia en Google, el buscador. “Hay que salir de esa lógica que plantea de que porque me gusta a mí, voy a poder vender a través de esa vía. Tienen que pensar como piensa un cliente”, declaró.

Abrazar el proceso de creación de las marcas y elaborar estrategias de venta acordes

Rita Galmarini, diseñadora gráfica y CEO de la agencia publicitaria PubliSí, también brindó declaraciones acerca de las estrategias de ventas hoy día y habló acerca del proceso de generación de una marca y la importancia de siempre estar y de escuchar al cliente.

Explicó que el branding es la gestión estratégica de una marca, basándose en diversas herramientas para ayudar a que las marcas se vean de forma genuina y que, por consiguiente, puedan “conectar” con el público al que están dirigidas. “Su objetivo es mostrar la esencia de la marca y sus propósitos más que vender, para así tener los clientes ideales”, precisó.

La especialista aseguró que todas las marcas tienen un fin auténtico y real que “hace que aquellos emprendedores y profesionales se levanten a la mañana y tengan ganas de ir a trabajar, sin importar lo económico ya que eso sería un negocio”. Expresó que cualquiera puede tener un negocio, no así con una marca poderosa que realmente “enamore a los clientes”.

Respecto al panorama actual, sumó sus recomendaciones para el buen uso de las plataformas digitales. En diálogo con Misiones Online, instó a los comerciantes a que se incorporen al sistema de venta online para así seguir en contacto con los clientes, esencial para lograr mantenerse durante este difícil momento.

“Dependiendo de nuestro objetivo y de la estrategia que utilicemos, tenemos distintas herramientas y plataformas”, afirmó. En ese sentido, manifestó que “si van a estar en una plataforma por el solo hecho de figurar, no tiene mucho sentido ya que nuestra marca debe poder comunicarse de manera coherente”.

La importancia de la inversión en estrategias de marketing digital

La especialista aseguró que algunos sectores, por no haberse incorporado a la venta online con mayor anticipación, hoy día se ven perjudicados. “Significa que la marca no supo entablar una relación fuerte, sólida y duradera con los clientes. Por eso es importante, más que nunca, escuchar a nuestra audiencia para saber dónde están y conocer cuáles son sus necesidades”, añadió.

Llamó a los propietarios de marcas a “perder el miedo” y se animen a probar esta nueva modalidad para alcanzar potenciales clientes, suplir sus necesidades y acompañarlos. “Aquellos que vienen desde hace tiempo acompañando a los clientes son las que perdurarán. Por el contrario, aquellas que persiguen el objetivo de ganar plata sin pensar realmente en el público o generar una transformación real, van a morir tarde o temprano”, finalizó.

Lea más sobre coronavirus haciendo click aquí

A.B.V.