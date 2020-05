Los trabajadores de Melegatti dieron negativo al test de coronavirus y denunciaron amenazas y escraches

José Melegatti, titular de la empresa informó que tanto él como su colaboradores dieron negativo al hisopado por covid-19. Cuestionó que se hayan divulgado los datos personales de sus empleados ocasionando en la mayoría de los casos que debido a la paranoia popular hayan recibido amenazas.

José Melegatti. Radio República

El dueño de la reconocida fábrica de pastas Melegatti, José Melegatti, informó que los trabajadores de su empresa dieron negativo al test de coronavirus y estarán en cuarentena preventiva 14 días más.

En ese sentido, afirmó que lo más lamentable de la situación que atraviesan ha sido «el trato y maltrato que han recibido sus trabajadores en sus barrios a raíz de la exposición de los datos».

Contó el caso de una de las jóvenes que vive en Villa Cabello y que fue cruelmente violentada en redes sociales por supuestamente violar la salida de su domicilio.

Melegatti explicó que la joven había ido a realizar su hisopado para determinar si tiene covid-19 y cuando llegó a su domicilio se quitó el barbijo en su departamento y encontró que no tenía luz eléctrica, por lo que se dirigió a la planta baja para verificar el problema de luz, fue allí donde la escracharon y difamaron diciendo que estaba transitando sin barbijo y sin cumplir las normas, pero ella solo se había olvidado de poner el barbijo nuevamente para dirigirse a la planta baja y no salió a la calle.

El empresario sostuvo que incluso la denunciaron con videos en redes, denigrando su persona. «Estamos volviéndonos nazis, es como acordarse de la persecución a los judíos por un estigma, hay alguien que parece que es un estigma y el estigma es si vos sos personal de salud andate. Esta crisis refleja lo que somos como sociedad», lamentó.

Labores de la empresa

Precisó que muchos comercios asociados a Melegatti tuvieron cierto temor por los productos que debían recibir de la fábrica. No obstante, el empresario recordó que hay todo un protocolo de higiene que siguen y además, por la forma de cocción de los alimentos, no hay peligro. «En nuestro caso, la mercadería o se hierve o se frita o se hornea, no hay consumo directo por lo que no habría peligro».

Señaló que no habría problemas en abrir, sin embargo afirmó que esperarán 14 días «tenemos que ver qué protocolo vamos as seguir para empezar. Estoy 100% a disposición para que me pidan lo que hagan. Yo como empresario es complicado tengo un montón de responsabilidades, tengo clientes míos que tampoco tienen la mercadería que necesitan», acotó.

Lee las últimas noticias del coronavirus haciendo click aquí

SPM