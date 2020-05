El diputado nacional Diego Sartori brindó precisiones sobre metodología y temas de la sesión virtual histórica del próximo jueves en el Congreso

El diputado nacional por Misiones, Diego Sartori se prepara para participar este jueves de la sesión histórica en la Cámara Baja que incorporará la videoconferencia como manera de participación de todos los legisladores, algunos de los cuales no pueden llegar a Buenos Aires, sede del cuerpo, por la ausencia de vuelos entre sus provincias y la Capital Federal.

El exintendente de Leandro N. Alem se siente confiado en la nueva metodología de participación puesta en marcha y en cuya génesis estuvo la también diputada misionera Flavia Morales, capacitando y brindando toda su experiencia para la instalación de la tecnología necesaria para incorporar la virtualidad al recinto.

“Venimos practicando desde marzo, después de la última sesión que tuvimos, continuamos trabajando en comisión casi todos los días, manteniendo reuniones de bloque a través de las videoconferencias; ya estamos cancheros porque el celular facilita todo”, dijo Sartori sobre su experiencia personal en el tema.

Al respecto precisó que “cada diputado va a estar según distintas modalidades; algunos estarán en sus despachos y otros estarán en las oficinas que tienen en su lugar donde viven, porque hay algunos diputados que tienen temas de riesgo y otros que no tienen aviones para llegar a Buenos Aires, como los del Sur que están a mucha distancia”.

Ocupado en la mañana de este lunes en dejar registrada su firma virtual, como uno de los últimos ajustes antes de su participación en la sesión de este jueves, Sartori abordó en entrevista con FM Libertad y dio detalles de cómo se realizará. “La Cámara también está toda transformada, están modernizando todo y nuestra colega Flavia Morales está trabajando en eso, capacitando y se está organizando todo, de manera similar a como se trabaja acá en Misiones, con una diferencia: el presidente de la Cámara se sienta enfrente y tiene a todos los legisladores ubicados en la bandeja, en las pantallas y al mismo tiempo, en los celulares nosotros tenemos toda una tecnología distinta ahora. En este momento estoy registrando mi firma digital que debemos tener; lo mismo el tema del celular será el que da el cuórum nuestro. Hay una serie de recursos tecnológicos que aseguran que nosotros estamos ahí, además de la pantalla donde nos están viendo”.

Valoró Sartori que “en definitiva, es una sesión para los que no vamos, casi presencial porque vamos a poder hablar, nos están mirando, cuando se pide la palabra suena el celular, va a estar todo convalidado porque va a ser todo legal”.

Salud, pero también la economía

Sobre los temas que van a tratar el próximo jueves, dijo el legislador que existen “varias cuestiones que pulir todavía” y será tema de una reunión que mantendrán esta noche los legisladores misioneros del Frente Renovador de la Concordia. “Nos estamos poniendo de acuerdo en varias cuestiones. La semana pasada estuvo Ricardo Welbach, que es presidente del Bloque, con el presidente del bloque mendocino José Luis Ramón y ahí se habló un poco de la labor parlamentaria y se va a terminar de pulir esta semana; principalmente los temas que se van a tratar en la sesión de este jueves”, afirmó.

Respecto del polémico “impuesto a las grandes fortunas”, el misionero dijo que desconoce la propuesta y que no fue presentado en la Cámara de Diputados, donde sí se tratarán muchos otros proyectos, entre los cuales mencionó algunos de su autoría, que “tienen que ver con el Covid-19 y la cuestión económica que es tan dañina como este Covid-19 que estamos pasando, esta pandemia que se lleva vidas, que no lo vemos, no lo palpamos, pero que está y cada vez anda más rápido, pero también tenemos que resolver la cuestión económica”.

“Presenté tres proyectos que tiene que ver con turismo, gastronomía y con la morosidad de planes de ahorros; otro sobre el reacomodamiento que intenta hacer la Nación, pedimos que no nos dejen afuera y para eso trabajamos con el ministro Safrán (Adolfo Safrán) y su equipo; así como para el tema turismo trabajamos con el ministro del Área y con los damnificados, la gente de Puerto Iguazú. También estuvimos hablando con los artistas, porque estamos contemplando la situación de los artistas que no pueden trabajar; las radios, los multimedios que son perjudicados porque no pueden cobrar la publicidad, porque cuando la economía se plancha todo el mundo sale perjudicado”, enumeró Sartori.

Retomando el sentido global de los temas que se tratarán en la sesión del jueves, el diputado nacional afirmó que “no solo va a tener que ver con la salud que preocupa y mucho, sino también con la economía, pero no con el día después, sino con el día de hoy” y ese sentido explicó que están contemplados .temas que ya fueron planteados al presidente Alberto Fernández e incluso algunos que ya se están ejecutando, como la cobertura del 25 por ciento de los salarios y el 95 por ciento de la cobertura de aportes patronales; lo que deja solo un 5 por ciento a cargo de los empleadores.

“El proyecto nuestro tiene que ver con las ejecuciones y si no las hubiera, todo lo relacionado con créditos a tasa cero, como ya existe, o una tasa no mayor al 6 por ciento. Muchas cosas de este proyecto ya se fueron dando a partir de lo que dijo el Presidente y se ejecuta a través del ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas”, precisó.

La economía de la provincia

Sartori reiteró que este aspecto, en Misiones “la situación no es fácil, es muy complicada” y que sobre el tema recibe muchos llamados diarios “de gente que no puede abrir sus puertas, no pueden volver a trabajar, no saben cómo van a ser asistidos; empieza a haber una desesperación en la gente más allá del Covid-19 que quiere ver cómo hacer para resolver su situación económica”.

Destacó que “es cierto que el Estado nacional tiene una red y dice que va a asistir, pero vamos a ver cómo es en terreno. También hay mucha buena voluntad del Gobierno provincial, que salió con un montón de medidas también que se anunció”, sin embargo contextualizó esta problemática en un marco mayor, porque “es un problema mundial, le pasa a Estados Unidos que es el país más poderoso del planeta y nosotros no somos ajenos a todo lo que está pasando”.

Trazando un esbozo de la situación actual, Sartori graficó: “Hoy la economía está funcionando a un 40 por ciento; falta un 60 por ciento. Si ya teníamos problema cuando la economía andaba al 100 por ciento, hay que imaginar cómo es hoy cuando funciona al 40 por ciento”.

“Soy optimista, si somos Gobierno y tenemos buenos reflejos, podemos usar la crisis para transformarla en oportunidades, para ir acomodando y arreglando las cuentas; hoy no queda ninguna duda de que hay que imprimir, hay que generar dinero y meter al Mercado para que el Mercado no se deprima; pero también puede ser una buena forma de ordenar las cuentas a través de ello y no convertir en una hiperinflación sino hacer un Estado moderno, eficiente, con dinero circulando en las calles, con una contrapartida que haga que la economía se fortalezca…y lo van a hacer todos los países del planeta y es bueno que aprovechemos esta oportunidad”, cerró el diputado.

ZF