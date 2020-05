Coronavirus: la Provincia lanzó la segunda etapa del operativo «Volver a casa» y los interesados podrán llenar un formulario en la web de la Policía de Misiones

El subsecretario de Seguridad y Justicia, Ariel Marinoni describió en qué consiste la segunda etapa del operativo “Volver a casa”, instrumentado por la Provincia para permitir el regreso de misioneros o personas que residen en Misiones pero se encuentran por distintas circunstancias en algún otro lugar del país mientras permanece la prohibición de circular libremente en todo el país.

Ariel Marinoni. FM Santa María de las Misiones.

Marinoni precisó que en esta “segunda etapa las condiciones cambiaron un poco a las que estaban vigente cuando venían con el certificado que otorgaba Nación nada más. En esta nueva etapa se establece un procedimiento donde las provincias van a jugar un rol importante, porque son ellas las que van a enviar a Nación los casos que considera que son los que deban autorizarse para poder retornar a la provincia personas que residan en Misiones pero que se encuentren en este momento o desde el inicio de la cuarentena fuera de la provincia”.

Con este fin, las autoridades provinciales establecerán cupos “que tengan en cuenta la circulación en ruta que es lo que Nación quiere que sea controlado y el ingreso a la provincia, que nosotros lo vamos a determinar junto con el ministerio de Salud Pública y consiste en ver cuánta gente la Provincia puede recibir y llevar adelante todo el protocolo para que cuando llegue pueda ser controlada”, afirmó el funcionario en diálogo con FM «Santa María de las Misiones».

El requisito para quien desee hacer uso de esta autorización para ingresar es llenar en primer lugar un formulario que estará disponible desde esta tarde en la página web de la Policía provincial. Allí va a cargar todos los datos que permitan entender la situación en la que se encuentra la persona y la documentación que acredite esa declaración, ya sea un DNI o alguna otra documentación. Incluso, podrá ser, por ejemplo, un contrato de alquiler de inmueble en Misiones, aunque el domicilio que figure en el DNI sea en otra provincia.

“Toda esa documentación va a ser analizada por nosotros, después Salud Pública hará la evaluación de la cuestión sanitaria en la provincia y cuando esté resuelto y establecido la cantidad de personas diarias que van a ingresar, se envía a Nación y ellos emiten la certificación para que estas personas puedan hacer su ingreso a la provincia”, explicó.

El funcionario no precisó cuánta gente esperan ser autorizadas, pero sería “un número importante”, divididos en dos casos: en primer lugar, quienes quieren volver a casa, pero no tienen medios de movilidad propios o no cuentan con alguien que los pueda buscar y en este caso deberán recurrir al método que estaba en vigencia para la primera etapa del plan regreso, a través de su inscripción en la Casa de Misiones en Buenos Aires. El inconveniente sería que tendrán que esperar a que la Provincia tenga lugar en el cupo obligado para no saturar la posibilidad de atención al llegar, para cumplir con el protocolo sanitario de prevención y aislamiento.

En segundo lugar, quienes solicitan volver y cuentan con un medio de movilidad propio o quien los busque. Esta segunda etapa, contemplada en una resolución específica, requiere de la inscripción a través de un formulario que estará disponible desde este lunes a la tarde, en la página web de la Policía provincial.

Para grupos que no cuenten con movilidad y decidan contratar una combi, dijo el subsecretario que “tiene que ver Nación, a través del Ministerio de Transporte, para ver si el vehículo está en condiciones y respetar todos los protocolos”.

“Una vez ingresados a la provincia, todos, incluidos los choferes, deben someterse a los protocolos que están en vigencia, de aislamiento y control y en los próximos días, todos los que ingresen deberán bajar la aplicación que tendrá la provincia para control de la situación sanitaria y que estará disponible en los próximos días”, afirmó.

Respecto de las condiciones de aislamiento al llegar, Marinoni dijo que “lo define Salud Pública al llegar, hay lugares de aislamiento colectivo y otros casos donde el aislamiento se hace en domicilio particular, con el contralor de Salud Pública y las fuerzas de seguridad para el cumplimiento efectivo de esas medidas”.

