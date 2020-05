Posadas: un hombre y sus hijos terminaron detenidos por agredir a vecinos en un desorden en la chacra 96

La intervención policial ocurrió en las calles Oberá y 95 de la chacra 96 de Posadas, el sábado por la noche. En el lugar, fueron detenidos Ramón C. de 57 años, Carlos C. de 21 años y Luis C. de 18, acusados de agredir a dos vecinos en una presunta gresca.

Los uniformados fueron requeridos al citado barrio vía telefónica, donde informaron que tras un desorden, dos personas terminaron con lesiones. Una vez allí, encontraron a una mujer de 38 años, con una lesión en la cabeza, producto de un objeto contundente y un hombre de 30 años, con un corte en la espalda. Tras averiguaciones, se estableció que los agresores serían tres integrantes de una familia, vecinos de las víctimas. Posteriormente, los dos heridos fueron trasladados al hospital Madariaga para recibir atención profesional y conforme al examen médico, la mujer resultó con lesión en región frontal y el hombre en zona lumbar, ambos con un tiempo de curación de 15 días. Momentos más tarde, fueron detenidos los tres hombres y se incautó un machete, el cual presumiblemente fue utilizado para las amenazas y agresiones. Los detenidos fueron alojados en sede policial a disposición del Juzgado de Instrucción N° 1 de Posadas.

CP-AD