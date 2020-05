«Mientras la crisis sanitaria nos obliga a encerrarnos para protegernos del Covid-19 las potencias pesqueras se muestran impunes en el Mar Argentino ante la cuarentena», denunció Greenpeace

Desde la ONG Greenpeace resalta la urgente necesidad de proteger el Mar Argentino ante los incidentes reportados esta semana sobre la entrada ilegal de casi 100 buques pesqueros del Este Asiático a la zona económica exclusiva (ZEE) argentina.

Desde el gobierno nacional emitieron un comunicado ante las denuncias: «Reforzamos medidas de control y patrullaje en el MarArgentino, a través del protocolo de acción preventiva frente a las recientes denuncias de pesca ilegal en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA)», aseveraron.

Los buques ilegales que ocuparon estas aguas venían tras la pesca de calamar. Se estima que estas embarcaciones pueden llegan a capturar 50 toneladas por noche y algunos barcos pueden llegar a medir hasta 70 metros de eslora.

“Mientras la crisis sanitaria nos obliga a encerrarnos en nuestras casas para protegernos del Covid-19 las potencias pesqueras se muestran impunes ante la cuarentena. A pesar de que las calles se vacían y la actividad humana se redujo lo suficiente como para que disminuyera la polución del aire, el efecto contrario está sucediendo en el Mar Argentino. Cientos de buques llegan hasta estas aguas para saquear y vulnerar el Atlántico Sur”, señaló Luisina Vueso, coordinadora de la campaña de océanos de Greenpeace Argentina.

La organización ambientalista en noviembre pasado evidenció la falta de controles y regulaciones de las aguas internacionales al límite de la ZEE argentina y mostró un océano al borde del colapso. Según un informe de Greenpeace, las pesqueras en esta región con frecuencia incurren en prácticas ilegales y desreguladas; realizan actividades en contravención de leyes nacionales, regionales e internacionales; no reportan o informan todas sus actividades u operaciones y capturas en alta mar; realizan pesca con embarcaciones sin bandera. Además, sus técnicas son devastadoras, sumamente dañinas y nocivas para los ecosistemas marinos.

Por otro lado, Vueso expresó que “La solución no llegará aumentando la supervisión de las aguas argentinas si las vastas extensiones de alta mar no están protegidas, más allá de la ZEE, donde las actividades ilegales y desreguladas ocurren frecuentemente, permitiendo la instalación de más de 400 buques pesqueros al límite del Mar Argentino, amenazando además su ecosistema. Ningún control podrá ser efectivo si no protegemos esta zona. Necesitamos urgentemente un Tratado Global de los Océanos.”

La ONU se encuentra en las etapas finales de negociación de un Tratado Oceánico Global, pero al día de hoy dichas negociaciones están en pausa por la pandemia provocada por el COVID 19.

Respuesta oficial

Por su parte, este jueves el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, a través de la subsecretaría de Pesca y Acuicultura, informó que se dispuso la inmediata intervención de la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera (DNCYFP), en una acción conjunta con la Prefectura Naval Argentina, con el objetivo de reforzar el control y el patrullaje en el Mar Argentino, sobre estas acciones que no sólo son depredatorias de los recursos naturales nacionales sino que también afectan a la seguridad de los trabajadores del sector.

El subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación, Carlos Liberman, dijo al respecto que «a los efectos de dar una respuesta oficial e inmediata a los acontecimientos denunciados, se dispuso la intervención y puesta en marcha del protocolo de acción preventiva con la Prefectura Naval Argentina y la Armada, para aportar todos los recursos del Estado en el esclarecimiento de esta situación y generar la información oficial necesaria para la aplicación de sanciones».

Asimismo, Liberman destacó que «es una tarea compleja monitorear el Mar Argentino dada su extensión, es por eso que las acciones de control y protección de nuestros recursos marítimos se enmarcan en un conjunto de elementos estratégicos y tácticos complementarios, que día a día monitoreamos para mantener activa la política de protección y defensa de la soberanía de los recursos argentinos».

En ese sentido, atentos a la situación y al marco operativo periódico de control que ejerce la Prefectura Naval Argentina, en el día de la fecha se dispuso un inmediato patrullaje de refuerzo, a cargo del Buque Guardacostas 27 Prefecto Fique, que zarpó con destino a dicha zona, para fortalecer las acciones de control, que se suman a las tareas cotidianas como vuelos y operativos del buque ARA Bouchard, desarrollado y puesto en funciones, especialmente para misiones de protección marítima argentina.

