Ginés González García aseguró que Argentina está «muy lejos» de vivir el horror que atraviesan otros países por la pandemia

En esa línea, contó que “la mitad de la sociedad no está circulando” ya que “los chicos no van a la escuela, la gente no sale a hacer deportes y muchos están trabajando desde sus casas”. Pero mostró preocupación por la fase de la cuarentena en la que la mayoría de la gente vuelva a sus trabajos. “Cuando se abran las fábricas va a ser importante la forma en la que llegan y en la que se van los obreros. Adentro de la fábrica puede haber mucho control, pero el problema es el traslado”, afirmó.