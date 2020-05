Externar a pacientes de coronavirus asintomáticos es parte de un protocolo nacional explicó José Guccione

El subsecretario de articulación federal del Ministerio de Salud de Nación y ex ministro de salud de Misiones, José Guccione se refirió a la nueva estrategia que lleva adelante la provincia de Misiones, para tratar los casos de pacientes asintomáticos de coronavirus. Algunos de los cuales dejaron ya en los últimos días las instalaciones hospitalarias, para proseguir su aislamiento y controles en sus propios domicilios o en centros preparados para recibirlos y atenderlos, hasta que los análisis demuestren que puedan ser dados del alta.

El también ex diputado nacional afirmó que lo hecho por parte del Ministerio de Salud, “está protocolizado para todo el país. Cada uno de los pacientes tiene un problema y una solución diferente de acuerdo a la etapa epidemiológica en la que está, en este caso, hay pacientes que viven solos y que no tienen clínica (síntomas), pero dieron positivo por tener nexo epidemiológico con alguno de los contagiados. Entonces esos pacientes, que en algunos casos son trabajadores del Estado, quedan en su casa aislados, por el tiempo que se necesite, para volver a hacer los estudios, hasta que se determine que esa persona ya no contagia por tener los niveles de viremia bajos, recién ahí se les da el alta. Pero mientras tanto continúan en su domicilio”.

Guccione explicó que, en algunos casos, cuando hay gente que no tiene lugar donde cumplir el aislamiento, por ejemplo por compartir su casa con varios otros integrantes de la familia, se han preparado lugares de aislamiento para recibirlos, eso se hizo en todo el país. Son lugares para pacientes que no tienen síntomas, pero que todavía tienen capacidad de contagiar, por ejemplo aqui en Misiones se están utilizando las instalaciones del Obispado de Iguazú que se preparó para eso, donde hay gente que los asiste y ese personal están con la protección pertinente para no contagiarse.



Instalaciones del Obispado de Iguazú, utilizadas para alojar pacientes externados

Para todo se hicieron protocolos y los mismos se van aggiornando a la información que se recibe de otros lugares del país y del mundo, “Misiones ha tomado decisiones primarias con muy buen criterio para llevar adelante esto” resaltó el funcionario nacional.

José Guccione – Radio Libertad