El Gobierno de Donald Trump insiste en que el coronavirus surgió de un laboratorio en China: «Hay pruebas»

Lo informó el secretario de Estado Mike Pompeo en una conferencia de prensa. Sin embargo, se negó a responder si fue liberado intencionalmente.

El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, afirmó este domingo que Estados Unidos tiene una «enorme» cantidad de pruebas de que la pandemia del coronavirus se originó en un laboratorio de Wuhan, en China.

«Hay una enorme cantidad de pruebas de que es allí donde comenzó», dijo a la cadena ABC. Sin embargo, se negó a declarar si el virus fue liberado intencionalmente. «Sobre eso no sabemos nada aún», sentenció.

De acuerdo con el funcionario, lo que sí hizo el gobierno chino fue ocultar la propagación del COVID-19 al resto del mundo durante el mayor tiempo posible. Además, los acusó de haber aprovechado ese período para hacer acopio de insumos médicos, entre ellos barbijos.

«Podemos confirmar que el partido comunista chino hizo todo lo que pudo para asegurarse de que el planeta no supiera nada de lo que sucedía. Todo aquel que intentó advertir acerca de esto fue silenciado, y hoy podemos ver las consecuencias», sostuvo.

NEW: Secretary of State Mike Pompeo tells @MarthaRaddatz China “did all that it could to make sure the world didn’t learn in a timely fashion” about COVID-19.

«It was a classic communist disinformation effort,» he adds and they will be held «accountable.» https://t.co/sLSKoZFK1N pic.twitter.com/TFoPQ2Um09

— ABC News (@ABC) May 3, 2020