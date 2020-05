Los negocios cambiaron: ¿Cómo superamos la cuarentena?

A partir del COVID-19 y las distintas medidas sanitarias tomadas por el Gobierno nacional, provincial y a nivel mundial, cambiaron las formas de vender, de cobrar y de comunicarse con los clientes.

Sin lugar a dudas, el primer impacto fue parar. Todo se detuvo. Pero hay quienes reaccionaron más rápido y otros más lentos. Esta rapidez de reacción en muchos casos estuvo asociado a tener la estructura y los recursos necesarios para hacerlo, pero sobre todo, a la capacidad de adaptabilidad y la creatividad. Hoy, más que nunca, se necesita plasticidad para adaptarse rápidamente a los cambios.

El empresario debe superar sus temores, incertidumbres, frustraciones y enojos para poder tomar decisiones acertadas, que lo ayuden a sacar a adelante su empresa y llevarla a otro nivel de desarrollo. Esa capacidad hará que pueda tener una empresa capaz de adaptarse a las distintas circunstancias.

¿Cómo superamos la cuarentena? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuáles son las mejores estrategias? Mejora Continua realizó una entrevista al Lic. Daniel Galante en busca de respuestas. A partir de la conversación, podemos trazar puntos importantes a tener en cuenta: la cuarentena cambió la forma de vender y la necesidad de desarrollar la venta online. Las estrategias clásicas de marketing se aplican hoy, como nunca.

El eje central es el cliente, ya no es posible seguir mirando la empresa desde lo que vende y hace, debe saber quién es su cliente, qué le compra, por qué le compra, cuándo y cuánto. Hay que estar preparado para encontrarse con un nuevo segmento, porque nuestros clientes cambiaron sus preferencias, gustos y hábitos. Debemos diferenciarnos de la competencia. Y sobre todo, no se sale de la cuarentena solos. Hay que buscar distintas formas de alianzas y ayudarnos entre todos: proveedores, fabricantes, vendedores, consumidores, empleados… No hay otra forma de superar una crisis que en Comunidad, con solidaridad y compromiso con uno y con los demás.

En ese sentido, Mejora Continua comenzará con el ciclo de eventos online, para acercar conocimiento y experiencia de distintos especialistas y referentes, que brindarán distintas herramientas a los dueños de empresas, profesionales y mandos medios para la gestión de las organizaciones.

El próximo martes 05 de Mayo, se verá “Cómo tomar decisiones en épocas de crisis”, a cargo de Marcelo Dvojak. Todos aquellos interesados en participar, pueden buscar la información en las redes de Mejora Continua Comunidad de Negocios (@mejoraok), en el sitio web www.mejoraok.com o en Compras Misiones.

Daniel Galante. Lic. En Comercialización (UCES). Fundador y Director General en M&L Consultores. Desde 1996 dirige la consultora dedicada al asesoramiento, desarrollo de planes estratégicos y capacitación de PyMEs, en temas tales comogestión de negocios, marketing, servicio al cliente, investigación de mercados, marketing digital, entre otros. Profesor titular de Marketing y Ejercicio Profesional del Marketing en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Palermo, tanto en modalidad presencial como online. Profesor titular de Marketing Avanzado en la Universidad de Concepción del Uruguay (regional Gualeguaychú). Trabajó en la Universidad Gastón Dachary, Escuela Argentina de Negocios, Universidad de Belgrano, entre otras casas de estudios. Adicionalmente, ha dictado numerosas disertaciones y conferencias en Argentina, Uruguay y Colombia en eventos vinculados al marketing y a la gestión de negocios en mercados de alta competencia. Escribió numerosos artículos sobre temas de marketing y management, los cuales han sido publicados en distintos diarios, revistas y medios especializados.

