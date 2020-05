Eldorado: comenzó la instalación de una antena de telefonía en el barrio Koch

De acuerdo a lo manifestado por la presidente del barrio, en el lugar había zonas de baja señal para celulares e internet, como ocurre en otros sectores. Por esa razón el año pasado surgió la posibilidad de instalar una antena en dicho barrio, y luego de varios meses de debates entre los vecinos, e incluso elecciones por el Sí o por el No de la instalación, esta semana comenzaron los trabajos para el emplazamiento de la antena.

Al respecto Juliana Carballo presidente del barrio Koch, señaló que desde el año pasado se inició el debate sobre la instalación de la antena en el barrio, porque un grupo de vecinos estaba a favor y el otro en contra.

Y explicó que por esa razón, a mediados de febrero de este año se realizó la votación entre los habitantes del barrio Koch y ganó el Sí. En ese marco, esta semana comenzó la construcción de la antena en un espacio público, «en un momento donde la conexión a internet y de telefonía es de gran importancia porque es la única forma de comunicarse, e incluso para poder estudiar» destacó.

En este marco detalló que en el lugar había zonas de baja señal para celulares, lo que imposibilita a algunos vecinos poder comunicarse, como ocurre también en otros sectores del municipio. Por esa razón el año pasado surgió la posibilidad de instalar la antena.

La presidente del barrio Koch, manifestó en diálogo con Misiones Online que «sabíamos que hay un grupo de vecinos que está en contra de la instalación de la antena, y por eso nos reunimos con ellos y decidimos en conjunto llamar a elecciones. Les preguntamos incluso: si hacemos las elecciones y gana el Sí, van a respetar? Y nos dijeron que sí. Pero visto está que no respetan la decisión de la mayoría».

Juliana contó que para la realización de las elecciones que se realizó a mediados de febrero, primero se hizo un censo en el barrio para actualizar la base de datos que tenían «hicimos todo el censo, y luego las listas de las personas que estaban habilitadas para votar, fuimos casa por casa y había gente que estaba a favor, en contra y gente que nos decía que les daba exactamente igual que instalen o no» detalló.

Y afirmó «el día de las elecciones vinieron a votar los que tenían interés en votar», y casi 240 personas votaron por el sí y unas 152 votaron por el no.

Con estos resultados, se autorizó a una empresa privada de telefonía, a instalar la antena, luego de largos meses de debate, que incluso contó con presentaciones judiciales para impedir la instalación de la misma.

La presidente del barrio Koch dijo además «así como este grupo de vecinos está en contra, hay muchos otros que están a favor y me preguntaban cuándo van a instalar la antena, porque no tienen señal de celular y se les corta internet a cada rato también por falta de señal. Me decían que ahora con la cuarentena necesitan sí o sí una buena conexión para bajar los materiales de educación de sus hijos. Y otros quieren buena conexión para estar en contacto con sus seres queridos».

Y finalizó «así es que aunque algunos están enojados por los trabajos de instalación que ya comenzaron, otros están felices. Porque como dije en un principio tenemos las dos posturas en el barrio, pero se hicieron elecciones justamente por eso, y gano el sí, entonces hay que respetar la decisión de la mayoría».

Por otra parte, desde el grupo de vecinos auto convocados que está en contra de la instalación de la antena enviaron un comunicado a los medios de comunicación donde decían que «mientras el gobierno municipal y provincial nos están pidiendo responsabilidad para cuidar nuestra salud y la salud de todos por el Covid 19; mientras estamos quedándonos en casa para beneficio de toda la población, en el centro integral comunitario, Km 7 de Eldorado, donde funciona un centro de salud, recibimos la triste noticia que comenzaron la instalación de la antena de telefonía celular. Esta acción viola la constitución nacional, las leyes ambientales provinciales y nacionales y el nuevo código ambiental de Eldorado».

En este marco agregaron que existen numerosas investigaciones científicas en el mundo, que alertan sobre los impactos negativos de las radiaciones, «la OMS, Organismo de las Naciones Unidas, clasifica como posible cancerígeno la instalación de estas antenas, entre otros riesgos y enfermedades». Y agregaron que existen otras alternativas como la fibra óptica, suficientemente argumentadas por especialistas en la materia y que se utilizan en muchos países del mundo y también en la Cooperativa Eléctrica de Eldorado.