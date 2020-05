Una trabajadora de la salud con Coronavirus denunció en Posadas que sus vecinos armaron un grupo de WhatsApp escrachando a su familia

Carina Soledad González, trabajadora de la salud de Posadas, denunció a través de la red social Facebook que sus vecinos del barrio Villa Urquiza «armaron un grupo de WhatsApp» para escrachar a su familia porque ella dio positivo en el test de coronavirus.

En la publicación, la licenciada en Nutrición afirma haber dado positivo para Covid-19, con nexo epidemiológico con un compañero del Hospital Pediátrico «Fernando Barreyro» y destaca la repudiable acción de sus vecinos para con ella.

A continuación, el texto completo:

Comunicado:

Soy covid positivo por un nexo epidemiologico con un compañero del Hospital Fernando Barreiro soy personal de Salud y son los riesgos que se corren YO NO TENGO OPCION DE QUEDARME EN CASA porque cuido a sus niños si yo no voy los niños no reciben la alimentación que necesita.

PARA LOS VECINOS DEL BARRIO QUE ARMARON UN GRUPO DE WASSAP ESCRACHANDO A MI FAMILIA INFORMENSE NO SEAN IGNORANTES EL VIRUS NO SE TRASMITE POR EL AIRE SI UD NO TUVO CONTACTO CONMIGO NO HABLO MÁS DE 15 MINUTOS CONMIGO SIN BARBIJO NO SE VA CONTAGIAR.

Mi esposo y mi hija más pequeña Dieron NEGATIVO PARA COVID 19 ; ya que mi hija más grande estaba en lo del padre.

Yo cuide a mis padres no iba a verlos porque se los riesgos.

Entonces pónganse en el lugar de mi familia o si tu hijo o si tu mama o si tu hermano serían covid yo armaria un grupo para ayudar a ver en lo que necesita no para inventar cosas.

Pero igual yo soy creyente Y LES PERDONO y si en algún momento se enferma porque se quienes fueron igual los voy atender porque el personal de salud estamos preparados para esto mi ética profesional No me lo permitiría somos la primera línea de defensa con pocas armas y gran valor. QUIEREN AYUDAR A QUE NO SE PROPAGUE EL VIRUS QUÉDENSE EN SUS CASAS PORQUE ANDAN POR LA CALLE CÓMO SI NADA. CARIÑOS A MIS COMPAÑEROS DEL HOSPITAL ORGULLOSA DE TRABAJAR CON ELLOS.

Carina Soledad Gonzales

Licenciada en Nutrición

MP:431.

ZF