Según Romeo, Tinelli tiene a Luis Suárez como una posibilidad para San Lorenzo

Aunque ahora todo es incertidumbre a raíz de la pandemia provocada por el coronavirus, San Lorenzo parece tener un ambicioso plan a futuro, ya que tiene dentro de su órbita la posibilidad de ir a la carga por Luis Suárez, actual centrodelantero del Barcelona y uno de los mejores en su puesto.

Así lo informó Bernardo Romeo, ex manager del Ciclón y actual coordinador de selecciones juveniles de Argentina en diálogo con Crack Deportivo. Ante la consulta sobre un posible desembarco del Pistolero a Boedo, el ex futbolista sorprendió: “Ojalá. El fútbol argentino es muy competitivo y siempre están estas posibilidades. Además Uruguay está cerca y habrá que esperar. Se que Tienelli lo tiene como una posibilidad pero vamos a ver con el tiempo qué pasa“.

Esta chance de contratar al goleador de la selección de Uruguay y actual socio de Lionel Messi en la ofensiva de la entidad catalana nace a raíz de un guiño que le hizo Suárez a San Lorenzo hace un tiempo, en el que reconoció su simpatía por los azulgranas.

Con respecto a esta información, Romeo recordó la vez que viajó a España para realizar una gira de capacitación y coincidió con el delantero: “Nos juntamos con mucha gente del fútbol y él me hablaba del equipo del 2001, que lo seguía mucho, le gustaba mucho. La verdad que fue espectacular, yo le pedí una foto y después me la pidió él para subirla, me dijo que le gustaba mucho el fútbol argentino, nos seguía mucho y miraba mis goles, y para mi fue un orgullo con lo que significa Suárez para el mundo”.

«Estaba el Beto Acosta, después Bernardo Romeo, Pipa Romagnoli, Pipa Estevez… Vi esa generación cuando era chico y era lo que me gustaba”, confesó el año pasado el charrúa durante una entrevista televisiva. Durante esa etapa, San Lorenzo ganó el Torneo Clausura 2001, la Copa Mercosur 2001 y la Copa Sudamericana 2002.

No obstante, todo hace indicar que será muy difícil que el sueño de Marcelo Tinelli se cumpla en el corto plazo. Pese a que los catalanes buscan contratar a Lautaro Martínez, hoy Luis Suárez es una de las principales figuras del Barcelona. En la actual temporada el punta lleva marcados 14 goles (3 por Champions League y 11 por La Liga) en 23 partidos.

Fuente Infobae

