La oposición quiere participar del Comité de Crisis en la lucha contra el Covid-19

El diputado radical Gustavo González, tras el discurso del gobernador Oscar Herrera Ahuad en la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura, informó que el espacio acompaña las medidas sanitarias pero reclamó un lugar para aportar ideas.

Desde la oposición política de Misiones, reclamaron un espacio dentro el Comité de de Crisis que integran Salud Pública y funcionarios de seguridad, para aportar ideas en la lucha contra el virus Covid-19. El encargado de expresar esa intención fue el diputado Gustavo González de la Unión Cívica Radical (UCR)- Cambiemos, quien, tras el discurso del gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, en la apertura de las sesiones ordinarias del Poder Legislativo provincial, pidió integrar otras voces políticas en la toma de decisiones.

“Creemos que tiene que haber un ámbito plural donde estén representadas las distintas voces políticas, económicas, productivas, empresariales, gremiales para desde ese lugar encontrar la definición de políticas públicas que son tan importantes ante situaciones extraordinarias, creo que hay que buscar salidas novedosas, no alcanza solamente con el partido que gobierna. Hay que abrir el comité de crisis a otras voces”, indicó.

De todos modos, González expresó que apoyan las medidas adoptadas por la situación sanitaria en particular. “Fue un discurso muy particular en un contexto muy particular. Por supuesto nuestro acompañamiento desde el radicalismo a todas las medidas que se están tomando. En lo personal creo que al discurso le faltaron algunas cuestiones más de tipo estadísticas, nos hubiera gustado escuchar algunos datos un poco más duros respecto a la situación sanitaria en general, pero el discurso tiene que ver con el contexto en el que estamos viviendo”, analizó.

El legislador oriundo de Eldorado adelantó que durante el año legislativo que comenzó hoy y cuya primera sesión ordinaria, de manera virtual, se realizará el jueves 7, el bloque radical impulsará la creación de un Consejo Económico y Social, similar al que anunció el presidente Alberto Fernández a nivel nacional.

“Lo que nosotros creemos es que hay que crear un ámbito más plural, una mesa donde estén sentadas otras voces políticas. Nosotros impulsamos la idea a través de un proyecto de ley, lo anunció en su momento el presidente Alberto Fernández que luego de esta situación no se pudo concretar. Nosotros creemos que hay que replicar un ámbito de ese tipo en Misiones porque no alcanza solo con el partido que gobierna”, argumentó González.

El excandidato a gobernador en 2015, también afirmó que impulsarán una nueva ley de coparticipación municipal debido a que los intendentes son el primer eslabón que debe dar respuestas ante la situación que se vive. “Habrá que estudiar y analizar medidas presupuestarias que le brinden una compensación a los municipios que ven resentida su recaudación municipal, al igual que la provincia. Hay mucho por hacer y la Cámara (de Representantes) tiene que tener un rol muy importante en este tiempo”, argumentó.

En ese sentido remarcó que la actividad económica cayó en las cooperativas, en las empresas y en general, lo que afectó la recaudación de los municipios. Además agregó que se deben pensar políticas en particular para los diferentes sectores.

“La producción debe estar muy alentada desde el Estado. Salvo Posadas e Iguazú, todo el resto de los municipios dependen mucho de la producción. Iguazú tiene que tener, en esta coyuntura, una política diferenciada porque el 80% de su economía de manera directa o indirecta depende del turismo, que no va tener actividad. Iguazú y algunos municipios en particular deben tener una política diferenciada respecto del resto”, argumentó González.

Para cerrar, el legislador expresó la intención de tener un año con mucho debate legislativo. “Donde las comisiones podamos aportar ideas y un Estado que tenga permanente actitud de escuchar. Más que nunca hay que estar cerca de los reclamos y predispuestos a escuchar las demandas para diseñar políticas públicas”, concluyó.

SGF