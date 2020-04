Solo en Misiones hay más de 200 reos a los que se les podría otorgar prisión domiciliaria

Desde la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, manifestaron que no están solicitando la libertad indiscriminada de presos, sino solo para aquellos que cuentan ya con derechos como salidas transitorias. Por su parte el Dr. Ángel Atilio León, Tribunal Penal I de Eldorado, sostuvo que en su jurisdicción existen alrededor de 30 solicitudes de prisión domiciliaria, pero que deberán evaluar las condiciones que dicta la Ley antes de otorgarla.

Al caso de Carlos Dalmasso, reconocido empresario eldoradense que cumple una condena a doce años y seis meses de prisión por ser autor responsable de los delitos de “abuso sexual, con acceso carnal reiterado agravado por el vínculo, en concurso real con amenazas y suministro de material pornográfico a menores de 14 años” y al que la Justicia le otorgó prisión domiciliaria, se suman otros en los que presos que obtuvieron el beneficio de la prisión domiciliaria generaron el temor y la indignación de la población.

En ese sentido, el Dr. Ángel Atilio León, Tribunal Penal I de Eldorado señaló que llegar al punto de otorgar prisión domiciliaria es un camino largo el que debe cumplir el reo. Por su parte, Eduardo Scherer, presidente de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura (CPPT), indicó que en los casos a los que se les está otorgando prisión domiciliaria es porque ya contaban con ese beneficio o el de salidas transitorias y el objetivos es descomprimir las unidades penitenciarias.

Atilio León precisó que hay que tener en cuenta el estado del sospechado “muchos están con prisiones preventivas, dispuestas por los jueces de instrucción y algunos con condenas firmes y ejecutorial que ya no pueden ser modificadas y otros están con condenas que podría caberles una modificación porque están con recursos o vías abiertas. Tenemos un panorama claro de que hay personas privadas de su libertad a disposición de los jueces de instrucción y otros a disposición de los jueces del tribunal penal”.

Detalló que una vez que terminan condenados empiezan en un régimen de ejecución de la pena, en el que se analiza el comportamiento del reo. Si cumple con las pautas establecidas por las autoridades del sistema carcelario, avanzan y terminan en algunos casos con las libertades condicionales, pero esto no aplica para todos por ejemplo no con los reincidentes.

Explicó que en el caso especifico del Tribunal Penal, esta gente a la que se le otorgó la prisión domiciliaria en Misiones, estaba en el último escalón que era el de salidas transitorias. “Primero salen 12 horas, de acuerdo a su comportamiento se extiende a 24 horas, hay premios y castigos por obedecer y acatar las reglas”.

Añadió que en el caso de Eldorado, “hay personas a las que les cuesta acatar, pero un grupo de 14 individuos que están en ese periodo tan particular (de salidas transitorias) solicitaron salidas transitorias extraordinarias, el tribunal consultó con el Ministerio Público Fiscal y ellos dijeron que sí y señalaron que si era posible otorgarles las transitorias, pero con el carácter de prisión domiciliara cumpliendo las reglas debidas”.

León precisó esa información en vista que hace unos días dictó una resolución que otorgó la prisión domiciliaria a 12 internos del Complejo Penitenciario III, entre los que se incluye el empresario eldoradense condenado por abuso sexual.

El fiscal explicó que estar en prisión domiciliaria consiste en “cumplir con todas las pautas, no salir del lugar ni movilizarse de ese ámbito y precisó que como no todos consiguen un espacio se les consultó con los referentes que puede ser un familiar, un conocido o un amigo y 12 dijeron que sí podían tenerlos en esta cuarentena, por eso es que se les concedió ese beneficio”.

Aclaró que una vez que culmina el periodo de cuarentena esos individuos deben volver a los lugares de donde egresaron y seguirán gozando si es oportuno de las salidas transitorias y están muy cerca de la libertad condicional.

“Los jueces analizan y evalúan y son responsables de lo que dictaminan. Tengo casi 30 pedidos de libertades de prisiones domiciliarias hasta la fecha”.

Sin embargo indicó que , aunque los principales problemas que argumentan son la hipertensión arterial y la diabetes “En todos los casos vamos a pedir los informes médicos correspondientes y si el médico nos dice que esas patologías pueden ser siendo tratadas en el lugar donde se encuentran detenidos, será rechazado el pedido y si la enfermedad es aun más compleja y hay riesgo dentro de la cárcel allí sí”.

Para Scherer se debe analizar cada una de estas causas y verificar si se dan realmente las condiciones sanitarias, “las relacionadas a grupos de riesgo, las de derechos que ya tienen adquiridos y con todas las medidas y los estudios que se deben hacer a profundidad, hay muchas personas que podrían estar gozando en este momento de arresto domiciliario o con libertades condicionales. En ningún momento la postura es liberar indiscriminadamente a un grupo de personas por el simple hecho de formar parte de un grupo de riesgo o por el simple hecho de tener la posibilidad de gozar con una libertad condicional o salidas transitorias. Hay que evaluar cada uno de los casos de acuerdo a la gravedad de la salud y si a la persona le asiste el derecho , si tiene ese derecho de acuerdo al cumplimiento progresivo de la pena o todos los requisitos que la Ley establece”, afirmó.

Solicitudes de prisión domiciliaria

Eduardo Scherer sostuvo que en las unidades penales deben analizarse la situación de ciertos grupos que sí están en peligro en caso ingrese el covid-19 a las cárceles. En total son más de 200 presos en Misiones que están en un estado de vulnerabilidad reclacionado con el coronavirus, según precisó el presidente de la CPPT.

Total de casos que deben evaluarse en las cáceles de Misiones

64 internos que son personas con enfermedades de carácter crónico

54 personas mayores de 65 años

52 inimputables

60 personas con salidas transitorias

54 personas con prisión preventiva mayor de 4 años

«Además del contacto entre integrantes del Poder Judicial con los internos, hay cuestiones que debemos analizar como la de 64 internos que son personas con enfermedades de carácter crónico: pacientes oncológicos, inmunodeficientes, enfermedades pulmonares, con diabetes, inmunodeprimidos, insuficiencia cardiaca, entre otros. A esto se suma el caso de un grupo de riesgo que son los mayores de 65 años que en total son 54 personas”.

Scherer precisó que también están los inimputables. “Hay que ver si podemos agilizar el traslado de los inimputables desde Loreto a la unidad sanitaria establecida para alojar a los 52 inimputables en las inmediaciones del Hospital Carrillo y esas son las personas que se encuentran en grupos de riesgo y los jueves deben ver de cómo pueden dar una solución para el hipotético caso en el que llegue el covid-19 porque van a ser las personas con más riesgo por las patologías y edad que tienen”, sostuvo.

Agregó que adicional a ellos, existe un último grupo y en este caso es el que Fouce sostenía que se han visto inconvenientes o generalidades, que es el de los presos con salidas transitorias.

“Hay que analizar la situación de 60 personas que antes de la cuarentena estaban gozando de salidas transitorias. Es decir eran personas que salían de la unidad penal en la mañana y en la noche regresaban a las cárceles. Esas personas fueron cortadas de su derecho. En el Penal 1 se les otorgó arresto domiciliario en sus hogares y con la autorización de pulseras de control y me parece excelente porque no se les está dando un derecho que no existía, sino uno que ya les correspondía de acuerdo a los informes socioambientales, informes psicológicos, conducta , entre otros”, afirmó el presidente de la CPPT.

Para Scherer la Justicia debe analizar las personas que podrían tener libertad condicional en tiempos de coronavirus. «Son personas que ya tienen los informes psicológicos positivos, un lugar donde ir y alguien responsable de ellos y además deben reportarse cada cierto tiempo ante la comisarían para que quede acreditado que están a derecho y a esas personas que ya les asiste el derecho deberían tenerlo”.

«Estamos pidiendo que a las personas que tenían los derechos ya adquiridos antes de la cuarentena ahora se vea la posibilidad de morigerar el estado de prisión en el que se encuentran y las personas que tienen la posibilidad de salir con libertad condicional, se evalúen esos casos y se les otorguen, porque así comprimimos considerablemente el servicio penitenciario y disminuimos los índices de conflictividad y esto genera que también se puedan cumplir de mejor manera los aislamientos dentro de las unidades penales», manifestó la CPPT.

Desde la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, están solicitando que los Juzgados aceleren la tramitación de estas causas por una cuestión sanitaria para descomprimir los servicios de atención penitenciarios y bajar los índices de conflictividad.

“Conversamos con las autoridades de que existen 54 personas que tienen más de 4 años con prisión preventiva y de estas 12 tienen más de 7 años con prisión preventiva. En estos casos ver la posibilidad de quienes no cometieron delitos graves como ser de homicidio o abuso, buscar alguna medida alternativa a su situación porque estas personas ya deben estar condenadas o absueltas y no es posible que no puedan ejercer su derecho de defensa y esa es una ilegitima de la libertad atento a que nadie puede ser objeto de una medida cautelar como es una prisión preventiva. Si la Justicia se quiere tomar el tiempo para investigar que lo haga pero con la persona en libertad o bajo algún sistema de control”, señalaron.

