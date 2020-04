Coronavirus: Flavia Morales capacitará a los legisladores que sesionarán de manera remota en la Cámara de Diputados de la Nación

La legisladora misionera fue elegida para guiar a sus pares en el uso de las herramientas tecnológicas en el marco del protocolo de funcionamiento Parlamentario que se aprobó en la Cámara Baja, para que los diputados nacionales puedan sesionar. “Es un reconocimiento más al trabajo que hace años viene realizando Misiones que siempre está a la vanguardia tecnológica”, dijo Morales.

La Cámara de Diputados de la Nación dio un paso fundamental en la jornada del miércoles, cuando la Comisión Especial de Modernización del Funcionamiento Parlamentario y la Comisión de Poderes, Peticiones y Reglamento, aprobaron por una unanimidad, el protocolo que permitirá las sesiones remotas en cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Adecuado a las reglas del Reglamento General de la Cámara de Diputados, el protocolo definió las pautas de funcionamiento de sesiones telemáticas y ahora resta que los jefes de las diferentes bancadas, junto al presidente Sergio Massa, definan la fecha de la primera sesión.

Para alcanzar el acuerdo, se sucedieron diversas reuniones e incluso se formó de manera virtual, la comisión especial de Modernización que tiene a la misionera Flavia Morales como secretaria. En virtud de su experiencia en Misiones, como una de las principales impulsoras del nacimiento de la Escuela de Robótica, alcanzó esa nominación de privilegio y ahora, fue designada por sus pares, para capacitar a los legisladores que todavía tienen dudas sobre el uso de la herramienta tecnológica.

En diálogo con Misiones OnLine, Morales contó que para muchos legisladores nacionales “es una experiencia nueva, pero lograron entender que esta crisis por la pandemia, genera oportunidades y la crisis desestructura, moviliza e interpela. Puse varias veces en las reuniones, el ejemplo de los docentes de cómo nos pudimos aggiornar a las nuevas formas de enseñar”. Dijo también que “con el escenario actual, no tenemos otra forma de sesionar porque no podemos estar los 257 diputados en el recinto, pero las instituciones tienen que seguir funcionando y esta es una gran oportunidad para seguir avanzando en la modernización del Congreso y puede servir en el futuro, para aquellos casos de legisladores que no puedan asistir a la sesión o por algún motivo no puede llegar, se conecta desde dónde esté y participa”.

Para Flavia Morales, que integra el bloque de la Concordia misionero en la Cámara Baja, “la diferencia entre lo analógico y lo digital va a traer cambios interesantes en el Congreso y qué bueno que sea Misiones la que participe con esta capacitación, porque es una provincia chica que transmite su experiencia a las grandes ciudades”.

Las próximas horas serán claves para que los líderes políticos de cada sector representando en la Cámara de Diputados de la Nación, defina la fecha de la primera sesión remota. Mientras tanto, Misiones, mediante la diputada Flavia Morales, capacitará a los legisladores que necesiten adaptarse a las nuevas tecnologías, en el inicio de una nueva era de las sesiones parlamentarias.

DG