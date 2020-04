Falleció de coronavirus un tercer paciente del geriátrico clausurado en Belgrano

La tercera víctima fatal es un hombre de 87 años, según confirmó el abogado de los familiares de los residentes.

Durante la madrugada del miércoles se confirmó la tercera muerte por Covid-19 de un residente del geriátrico Apart Incas, ubicado en Avenida de Los Incas al 1000 en pleno corazón del barrio porteño de Belgrano, que la semana pasada había sido evacuado y clausurado porque había varios infectados no declarados.

La muerte del hombre de 87 años la confirmó Ignacio Trimarco, abogado defensor de la familia de los adultos mayores que vivían en el apart, “uno de mis asistidos falleció hace minutos, así que es el tercer fallecido respecto de este geriátrico”, sostuvo en declaraciones televisivas.

“Era una persona con Alzheimer, requería de cuidados específicos. Su estado de salud era bueno, pero este virus acabó con su vida casi inmediatamente”, agregó el letrado.

El caso de este paciente, del cual no revelaron su identidad, se sumó a las muertes de Angélica González, de 89 años, y de otra identificada como Ester, de 92.

El martes 21 de abril salió a la luz la situación crítica que se vivía en la residencia para adultos mayores, donde se debió realizar un protocolo de evacuación llevado adelante por el SAME por contagios masivos de los pacientes. De los 29 residentes de la institución, al menos 19 eran casos positivos y estaban en situación de abandono.

“La semana pasada, gracias a que fueron los medios e hicieron visibles las atrocidades que pasaban ahí, intervinieron las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, sacaron a los residentes y los derivaron a los hospitales”, manifestó Trimarco.

Sobre la situación en las que se encontraban los internados, el abogado denunció que “esto fue puesto en conocimiento de los familiares la semana anterior. A través de un mail les indicaron que por favor vayan a retirar a los residentes, dado que ellos no podían darle ningún tipo de asistencia. O sea, los dejaron librados a su suerte, al cuidado de un chico que hacía las veces de electricista. No tenían personal médico, no estaban las autoridades, no cumplieron con los protocolos y no agotaron los medios que tenían a su alcance para cuidad la vida de sus residentes”.

El Apart Incas continúa clausurado e intervenido por la justicia que lleva adelante la investigación.

Fuente: Minuto Uno