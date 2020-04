El Sanatorio Boratti cumple hoy 60 años de trabajo con los máximos estándares de calidad en la atención de la Salud en Misiones

Este aniversario, que se nutre con la historia de muchos protagonistas y trabajadores que hicieron posible la realidad actual del sanatorio, es motivo de festejo. Un festejo que, ante la inédita y grave situación sanitaria mundial que estamos atravesando, deberá esperar, para poner el foco en una atención médica de excelencia en tiempos de pandemia.

El Sanatorio Boratti, una de las instituciones médicas del sector privado más prestigiosas de la provincia, cumple hoy 60 años de trabajo incansable, a lo largo de los cuales se ha convertido en un referente insoslayable dentro del sistema de salud misionero.

El 30 de abril de 1960, el médico obstetra y ginecólogo Alberto Andrés Boratti iniciaba las actividades del sanatorio que lleva su apellido, en un modesto edificio de la calle Mitre 2330, el mismo a partir del cual creció y se convirtió en la estructura del importantísimo centro médico que es en la actualidad.

Una historia de superación

Don Alberto Boratti, médico correntino graduado en la Universidad Nacional de Rosario en 1942, había llegado a la ciudad de Posadas en 1945 y fue el creador de la primera maternidad, en la esquina de las calles Córdoba y Junín, donde hoy funciona la playa de estacionamiento de un conocido supermercado.

En el comienzo del actual Sanatorio Boratti, en 1960, sobre calle Mitre, el edifico contaba sólo con una planta baja, en la cual había cuatro consultorios externos (dos obstetras, un cirujano, un pediatra), una sala de parto, un pequeño quirófano y cuatro habitaciones para internación. Por aquellos años se lo conocía como la maternidad o el “sanatorio de la Terminal”, por su proximidad con el predio de la avenida Uruguay esquina Mitre al que llegaban los ómnibus de larga distancia a Posadas.

Varios hijos de Don Alberto se dedicaron a la medicina, y de ellos fue Roberto Boratti quien aún en vida del fundador tomó las riendas de la empresa familiar como Gerente. En 1983 se incorpora a la institución su actual Director Médico, el pediatra Héctor Manuel Riera, quien en diálogo con Misiones Online nos brinda su visión sobre la evolución del sanatorio y su actualidad.

“Con Roberto Boratti conformamos un equipo de trabajo que entendió que debíamos adelantarnos, crecer, hacer cosas nuevas. Estudiamos e hicimos cursos de posgrado y de formación. Viajamos mucho, visitamos clínicas de la Argentina y del mundo, copiando lo a los que habían hecho bien las cosas”.

Con una visión distinta y más moderna de la medicina, tanto Boratti como Riera entendían que, sin perder su posicionamiento como maternidad, el sanatorio debía agregar todos aquellos servicios que hicieran a una excelente atención integral de la salud.

Infraestructura, tecnología y recursos humanos

Hoy el sanatorio tiene todas las especialidades y cuenta también con cirugía cardiovascular, hemodinamia, uno de los mejores laboratorios de la provincia, el mejor servicio de imágenes de Misiones, y como lo destaca el Dr. Riera, médicos de excelencia.

“Por el Sanatorio Boratti han pasado los mejores profesionales, de la talla del Dr. Juan Carlos de Longo, o de Carlos Arce, nuestro actual vicegobernador que trabajó 15 años junto a nosotros” y agregó “el recurso humano es fundamental. Tenemos el mismo trato igualitario para un neurocirujano como para un trabajador que se encarga del traslado de pacientes en una camilla. Somos todos iguales dentro de un equipo que trabaja a puertas abiertas, sin audiencias, con un trato espectacular. ¿El secreto? Cada uno es consciente del aporte que hace. Y da lo mejor de sí en aquello que es lo que más conoce. Somos 450 familias, entre todos los sectores involucrados, para la atención de 180 camas. Nuestro personal de enfermería en un 90% de sus integrantes tiene la licenciatura, porque siempre hemos fomentado que sigan estudiando”.

Sanatorio Boratti tiene como objetivo esencial brindar un servicio de calidad. Y Riera es, en esa definición, muy claro: la calidad no es sólo una buena habitación, sino un buen resultado de la práctica médica. Es haber resuelto el motivo por el cual el paciente haya venido al sanatorio.

“Se prioriza la atención en el paciente y su familia. Son una unidad. Nos tenemos que ocupar de que estén bien ambos. Estar bien es que el paciente venga con su problema, que le demos un excelente diagnostico, que podamos solucionar su dolencia y que lo hagamos en un ambiente amigable, con buena comida y un servicio de excelencia”.

En la actualidad, Sanatorio Boratti cuenta con su edificio tradicional sobre calle Mitre. En el cual reúne los consultorios externos, el laboratorio, el sector de hemodinamia y la cirugía ambulatoria.

Por calle San Luis está la torre de 7 pisos con internación, quirófanos, neonatología, obstetricia, pediatría, y servicios de apoyo como la farmacia, y en la misma manzana funciona el Instituto de Cardiología de Misiones, un verdadero socio estratégico con el cual se trabaja mancomunadamente ante todas las enfermedades cardiovasculares.

El aniversario en el contexto de la pandemia

“Llevábamos 6 meses planeando el festejo de nuestro 60° aniversario, preparando un agasajo para 600 o 700 personas. Lamentablemente nos toca vivir esta situación de la pandemia de coronavirus, que nos encuentra a todos trabajando. Sabemos que nos exponemos, pero somos conscientes de que esta es una situación inédita, inesperada. Hasta el martes, la situación epidemiológica era una, hoy ya es otra”, explicó el Dr. Héctor Riera.

Y recalcó que “debemos asumir que hay circulación viral. Que hay casos que no son importados. El virus esta libre, paseando por la ciudad, no nos busca a nosotros, sino nosotros a él, y debemos comprometernos con todas las medidas: el distanciamiento, el barbijo, aún en casa, el lavado de manos, no salir innecesariamente”.

El Sanatorio Boratti está plenamente preparado ante este contexto. Cuenta con una unidad móvil de salud pública en el exterior del edifico en la cual se recibe a un paciente con síntomas de coronavirus para decidir acerca de su ingreso.

El sanatorio esta sectorizado en dos partes: una para tratar a los pacientes habituales (oncológicos, embarazadas, cardiovasculares, cirugías programadas).

Y un sector exclusivo para coronavirus con una terapia intensiva de 10 camas para pacientes internados con diagnóstico de Covid-19, incluso aquellos que puedan llegar a requerir el uso de respiradores.

“La voluntad está, la atención está, y tenemos una provisión de insumos para afrontar un pico importante. Tenemos todo listo, con un circuito diferenciado y aislado, para lograr la bioseguridad”.

“Lo que no han logrado hacer ni la ciencia ni la tecnología, es suplir la relación humana entre el médico y el paciente. Esa corriente invisible de confianza y afecto que ayuda a mantener el ánimo alto cuando cualquier enfermedad baja las defensas físicas y las del espíritu” Dr. Alberto Boratti, médico fundador (10/11/1912 – 28/08/2009).