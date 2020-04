Desde el sindicato de mercantiles de Posadas afirman que no habrá despidos pero los empleados que no están trabajando tendrán un 25% de descuento en sus salarios

Los empleados de comercio que no hayan prestado servicios debido a la cuarentena obligada por decreto presidencial tendrán un 25 por ciento de descuento en sus sueldos, lo confirmó este miércoles el secretario general del Centro de Empleados de Comercio en Posadas, Benigno Gómez.

Benigno Gómez, Secretario General del Centro de Empleados de Comercio, FM Libertad 93.7

La medida surge de un acuerdo que fuera firmado a nivel nacional entre la CGT, a través de un acuerdo marco rubricado entre esa central de trabajadores con la Unión Industrial Argentina (UIA) y otras entidades que nuclean a empresarios de distintas actividades, según precisó en diálogo con FM Libertad.

Explicó Gómez que “el sindicato de Comercio a nivel nacional está en esa línea, pertenece a la CGT así que estamos en todo de acuerdo”. Sin embargo, realizó algunas aclaraciones a las que consideró importantes: “Es para aquellas personas que no cumplieron funciones durante la cuarentena, no los que quedaron suspendidos, porque el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) decía que el aislamiento era preventivo y obligatorio; no es que el empresario suspendió al trabajador. Simplemente que dado la gran crisis que hay, aquellos trabajadores que estuvieron en cuarentena, no cumpliendo funciones, van a percibir un 25 por ciento menos del salario que venía cobrando”.

Para el sindicalista mercantil, el anuncio se realiza “en el marco de solidaridad ante la crisis, ante todo el esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional y provincial, el trabajador hace un esfuerzo ya que no tuvo grandes gastos para ir a su lugar de trabajo”.

Subrayó que solo sufrirán esta merma en sus salarios “aquellos trabajadores de comercio que no cumplieron funciones. Aquellos que son trabajadores esenciales, que estuvieron al frente de esta cuarentena, van a cobrar el cien por cien de sus sueldos, esto es clarito”.

En cuanto al campo de trabajo de quienes están incluidos en la medida, Gómez distinguió que se refiere a aquellos empleados de hipermercados, supermercados mayoristas, minoristas, minimercados…todos aquellos comercios que tienen trabajadores en relación de dependencia que sí caben en la actividad que representa el Centro de Empleados de Comercio.

En un mensaje directo a sus afiliados, Gómez señaló: “En este momento, mientras estamos transcurriendo la cuarentana, debemos tener en cuenta dos o tres puntos, hay un pedido de doble indemnización que vence el 30 de junio; después hay un acuerdo por 60 días de no despedir a ningún trabajador. El mensaje que voy a dar es clarito para el trabajador en relación de dependencia: si el patrón o el empresario le dijo que no venga más que no se sienta despedido, porque no va a estar despedido…acá no hay trabajador despedido; puede ocurrir que el empresario esté enojado, molesto porque no puede abrir sus puertas, porque no tiene ingresos, ve un panorama futuro totalmente incierto y entonces toma una decisión así…pero el trabajador tiene que quedarse tranquilo porque hay un decreto nacional que establece clarito que no se puede despedir a ningún trabajador ni suspender sus actividades en esta etapa de cuarentena que estamos pasando los argentinos”.

Dio más precisiones al respecto, importantes para cada uno de los trabajadores del área de comercio: “Después está el tema de la doble indemnización, o sea, cuando se reactive todo esto y empiece a funcionar los mecanismos, obviamente que vamos a tener que resolver esto en aquellos casos en los que el empleador haya tomado esta decisión, de despedir a su trabajador. Pero hoy, en este momento, no se puede hacer futurología…hay que ir resolviendo los problemas del día a día y estar presente, atendiendo estas cuestiones e indicándole al trabajador que no se tome como un despido porque no existe el despido hoy en Argentina”.

En ese sentido recordó que “hay un decreto que viene del Ejecutivo Nacional que dice que por 60 días no se puede suspender ni despedir a ningún trabajador. Lo que ocurre es que hay un decreto que dice que el trabajador tiene que estar aislado y en cuarentena si no es un trabajador esencial o exceptuado dentro de la cantidad de rubro que hay hoy, tiene que quedarse en su casa”.

«Hay un punto que tiene que tener en cuenta el trabajador, ese certificado de salva conducto que se le otorgó porque tiene que cumplir una tarea, es un elemento fundamental para él, esté registrado o no, porque cuando pase la cuarentena, ese va a ser el elemento contundente que va a tener el trabajador que cumplió funciones en momentos difíciles. Ahí es donde va a estar el gremio, asistiéndoles a los trabajadores», subrayó.

El secretario general comentó que este martes se reunió con la ministra de Trabajo de la Provincia, Silvana Giménez y en esa oportunidad le garantizó “por un lado la paz social; que nosotros vamos a tratar de resolver a través del diálogo con los empresarios pero no sacar a la gente a la calle, garantizándole que no va a haber conflicto en la provincia de Misiones o en Posadas, que es donde más empleados de comercio tenemos, porque es un momento difícil, que hay que entender al empresario y también resolver el problema del trabajador”.

“Vamos a defender el trabajo, después podemos discutir el tema del salario. Tenemos que entender que hay una crisis, que estamos atravesando algo que no es producto de nadie, pasó esto, el mundo está pasando esto…hay que apelar a la sensibilidad por un lado, a la razonabilidad y entender que esto no es culpa de nadie”, cerró Gómez.

ZF