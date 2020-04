Coronavirus: médico recomendó que el barbijo también se use dentro de los hogares

El reconocido pediatra Manuel Riera brindó algunas recomendaciones para extremar medidas de precaución ante la circulación viral del covid-19, entre ellas el uso del barbijo en el hogar, especialmente las personas que salen por motivos urgentes de sus hogares. Según el experto el virus sigue evolucionando por lo que hay investigaciones que demuestran que los chicos desarrollan diferente la enfermedad, relacionada más con cuestiones gastrointestinales.

Conmemorando el aniversario N° 60, el Sanatorio Boratti, el destacado doctor Manuel Riera, quien trabaja en ese nosocomio desde 1983, sostuvo que tras el anuncio del ministro de Salud de la Provincia, Oscar Alarcón, las personas deben ser aún más conscientes porque la enfermedad está atacando a todas las edades.

“Ahora sabemos que el virus está libre y paseando por la ciudad. El virus no nos va a buscar a nosotros, nosotros lo vamos a buscar a él y ese es el esquema».

En relación al uso del barbijo, el especialista recomendó el uso del barbijo en las casas. «En estos momentos yo puedo tener el virus y ser un portador asintomático y la única posibilidad que tiene mi familia de contagiarse es que yo lleve el virus a casa».

Señaló que muchas personas son asintomáticas y aunque no desarrollen los efectos pueden contagiar a otras .

«Yo como médico duermo en una habitación aparte y eso que yo no estoy enfermo en teoría, pero estoy tomando todos los recados porque soy la persona que puede llevar a la familia y más aún los que están en guardia porque están constantemente expuestos», dijo.

Sostuvo que aunque muchas personas consideran que son pocos los casos en la provincia, el problema es que «pasamos de seis casos a 12 casos, y algunos dicen pero Nueva York tiene miles, el problema es que en dos días aumentamos el 100% de personas infectadas. Ahora ya se comunicó que el virus está en el ambiente y a partir de lo que anunció el ministro la situación se hizo más compleja”.

Riera recordó que en los inicios de la transmisión del virus, se creía que los niños serían los que no contraerían la enfermedad. «Cuando comenzó todo apuntaba a (que los más afectados serían) los adultos mayores y con enfermedades preexistentes, recién estamos conociendo el virus y no sabemos para dónde va a salir, resulta que no iba a parecer en chicos y apareció en chicos, se decía que las embarazadas no eran de riesgo y ahora tenemos una joven de 20 años embarazada que ha sido infectada con covid-19”, explicó.

