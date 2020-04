Coronavirus: «El virus transita por los lugares más inesperados» dijo el médico que atendió a la menor infectada en Puerto Iguazú

La menor de edad que dio positivo para Covid-19 en Puerto Iguazú “está bien, sin dificultades respiratorias”, según lo afirmó Gabriel Antueno, médico del Hospital de Puerto Iguazú que la atendió en la noche del martes y que por prevención se encuentra aislado en este momento.

Gabriel Antueno, médico Samic Puerto Iguazú – FM República

“Yo fui a atenderla a la casa porque me dijeron que había una menor con crisis asmática en un barrio; la chiquita estaba muy agitada, entonces fui a la atención y cuando la estaba examinando la madre me dijo ‘además está con fiebre y le duele la garganta’. Como uno ya está en alerta por más que por el lugar donde estábamos -un lugar muy humilde de la ciudad- uno no piensa epidemiológicamente que podría tener alguna relación, decidí activar el protocolo ahí mismo y la trasladé al hospital porque requería oxígeno por la crisis asmática que tenía. En el hospital ya le esperaban con todo el equipamiento y dio positivo al día siguiente”, detalló Antueno en diálogo con FM República de Posadas.

“Ella ya está bien, sin dificultad respiratoria. Se activó el protocolo inmediatamente, la directora del Hospital me llamó por teléfono, me puso en aislamiento y ahora estamos examinando a todo el grupo familiar formado por papá, mamá y dos hermanitos, en un barrio humilde pero de mucha población”, amplió el médico al referirse a la niña que forma parte del grupo de cuatro que se sumaron a los contagiados en toda la provincia en el día de ayer martes.

Agregó que “el mensaje es clarito, el virus transita en medio de la población, en los lugares más inesperados, en los barrios; alcanzó a los chicos también, cuando se creía que los chicos eran invulnerables, ahora estamos atentos a todo esto. Desde el momento que se supo que es positivo ya nuestras autoridades se abocaron al control de todo el barrio”, precisó.

Según manifestó, en Puerto Iguazú hay un fuerte control que llevan adelante tanto las autoridades sanitarias como las fuerzas de seguridad, incluido el Ejército Argentino, pero a pesar de todo “en la periferia es donde pareciera que la cuarentena está más relajada, sobre todo la juventud que circula a toda hora, sin barbijos, con poco acatamiento a las normas establecidas por las autoridades”, dijo Antueno, destacando que sin embargo, en el centro de la ciudad se observa mayor respeto a las medidas y a la cuarentena.

“Esto supongo que es un llamado de atención para todos. Hoy Puerto Iguazú tiene otra conciencia del virus y sabe que puede estar aquí o a la vuelta de la esquina y que tiene que cumplir con las indicaciones de las autoridades. Era sabido, como lo dicen todos los epidemiólogos, en algún momento el virus iba a empezar a circular…y eso es lo que está ocurriendo ahora”, resaltó.

En sintonía con lo que afirmó esta mañana el ministro de Salud Pública de la Provincia, Oscar Alarcón, confirmó que se continúa con la búsqueda incesante del nexo epidemiológico. “Prematuramente anoche no teníamos nexo, pero investigando tal vez se pueda encontrar alguno; aunque hay que asumir que hay circulación viral comunitaria y eso lleva a extremar los cuidados y a seguir las indicaciones al pie de la letra”.

Reconoció que “obviamente preocupa, toda la gente de mi entorno está preocupada por si yo me contagié o no, justo me había hecho un hisopado 48 horas antes y dio negativo; así que esperemos continuar así”, dijo Antueno al tiempo de asegurar que “en el hospital se trabaja con todas las medidas de bioseguridad y en las mejores condiciones”.

ZF