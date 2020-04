Cantantes cristianos misioneros lanzaron una canción con el mensaje: “Porque quiero volverte a ver, quedate en casa”

Manu 5 y Barby Pineda se sumaron a la campaña para la concientización del cuidado por la pandemia con el lanzamiento reciente de una canción titulada “Quiero volverte a ver”. «Todos los días vemos en las noticias que el número de muertes por causa del coronavirus va en aumento, y queríamos dejar un mensaje a través de nuestra música», manifestaron los artistas.

Según expresaron los músicos, «aún hay mucha gente que no toma conciencia de la gravedad de la situación que estamos viviendo, pese a que hay personas que sí o sí tienen que salir a trabajar; como ser médicos, empleados de la salud en general, policías, recolectores de basura etc», reflexionaron y agregaron que «todo esto que está ocurriendo, nos dio hincapié para trasmitir un mensaje directo con dos realidades a la vez; una exhortando a no ser egoístas y pensar en todos aquellos que están expuestos al virus y quieren quedarse en sus casas con sus familias, pero no pueden. Y por otro lado, fomentando a la unidad y el amor al prójimo, algo que venimos haciendo conjuntamente con la Iglesia, de ayudar al que más necesita, en estos días de cuarentena», comentaron.

Los músicos decidieron cerrar la canción con la intervención de la pequeña Aylén, quien transmite el mensaje final del tema.

Ambos artistas, quienes además constituyen un matrimonio, tienen una larga trayectoria en el ambiente musical cristiano. “Desde pequeños cantamos cada uno por su lado.

Pasaron los años y nos conocimos por medio de la Iglesia, yo rapeando y ella como cantante”, contó el joven.

Cuentan también con un historial de haber participado en distintos eventos, en radios y canales de televisión. Barby fue una de las finalistas del Cantando para Él – provincias, organizado por Axel Molina Herrera.

(A.S)