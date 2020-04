Una madre de Eldorado denuncia que su hija está siendo retenida por su padre en Buenos Aires

Tania Martínez vive en Eldorado, es madre de una niña de 9 años y denuncia que la menor está siendo retenida por su padre en la ciudad de Buenos Aires, cuando debía restituirla a su hogar el pasado 1 de marzo.

Tania Martínez- Radio Libertad

Separada del padre desde hace algunos años, Tania vive en la Capital del Trabajo, donde volvió a formar una familia, constituida por su pareja y una niña que en la actualidad tiene tres años. El padre de su hija mayor reside en Buenos Aires y debido a la distancia entre los progenitores, el régimen de visita que tenían hasta diciembre siempre fue amplio, hecho que motivaba largos períodos de permanencia de la nena con su padre.

Según lo que relató Tania en diálogo con FM Libertad de Posadas este lunes, la separación conyugal habría estado motivada por “violencia de género”, testimoniada con “exámenes médicos, investigación forense, certificados”; antecedentes estos que preocupan a la mujer y motivó que radicara una denuncia en la Policía de la Mujer de Eldorado, el mismo 1 de marzo.

“Mi problema no es que se cumpla el régimen de visitas, sino que es un caso con antecedente de violencia de género muy grave y creo que desde el sistema judicial no se está teniendo en cuenta la perspectiva de género para tratar este caso, así como en un montón de otros casos igual al mío”, afirmó Tania y enseguida agregó: “Me toca a mí no ver a mi hija por todos estos meses, porque una persona con las patologías que ya viene demostrando todos estos años haya decidido deliberadamente quedarse con la nena. El 1 de marzo él tenía que traerme a la nena acá a Eldorado. Ese día yo le mandé un mensaje preguntando dónde íbamos a hacer el encuentro; primero no me respondió, recién al otro día me contestó y me dijo que no me iba a reintegrar a la nena, que me fije en el Juzgado. Tuve que esperar una semana para saber por qué no me traían a mi hija; él decidió con la abogada que hasta que el juez no sentencie quién se quedaría con la nena, él iba a tener el cuidado de la nena. Cautelar que no tuvo una respuesta del juez, se fijó una audiencia para el 20 de marzo y unas horas antes, se decretó la cuarentena”.

“Hablo por videollamada con la nena, como tiene 9 años, la comunicación se complica a veces. Son llamadas como condicionadas, es difícil de explicar, porque cómo le explico al juez que tengo la misma conversación con mi hija, pero no es la misma conversación de siempre, porque está bajo el mismo techo con una persona que es manipuladora, que es violenta, entonces más allá de que mi nena esté sana físicamente, estamos expuestas a esta situación que también es violenta y además no recibo ninguna respuesta a nivel judicial”, se lamentó la eldoradense.