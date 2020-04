Oscar Alarcón indicó que si a pesar de la cuarentena hay dengue es porque hay nidos de mosquitos en los domicilios

El ministro de Salud Pública, Oscar Alarcón, junto al vicegobernador Carlos Arce y el intendente posadeño Leaonardo Stelatto, participó en la mañana de este martes de un operativo de prevención del dengue en el barrio San Gerardo de Posadas y a su término pidió a la población “los recaudos necesarios para prevenir la proliferación de mosquitos” y reiteró el pedido de “quedarse en casa” y mantener las medidas de prevención del coronavirus.

Sobre el primero de los temas epidemiológicos que afecta a la provincia, Alarcón fue tajante: “Si en este momento hay dengue en los barrios, significa que hay índices larvarios altos, que hay nidos de mosquitos porque la gente no está circulando; no hay gente que esté viniendo de Brasil o de Paraguay, así que depende de todos nosotros”, señaló.

“La provincia aplanó bastante la curva en Andresito, Puerto Iguazú, Eldorado, Oberá, Posadas, hubo aumentos aislados de las notificaciones, llamadas al 0800 por cuadros febriles, siempre con la sospecha que podía ser dengue, todo eso fue considerado y creemos que debemos seguir trabajando fuertemente”, destacó el funcionario.

Finalmente, sobre el tema dengue, Alarcón insistió: “Pedimos la ayuda de la población de Posadas y de toda la provincia y seguramente muy pronto, cuando ya llegue el frío o los días más frescos, vamos a tener no solo aplanamiento, sino disminución en la curva”.

Coronavirus y los últimos casos en la provincia

En rueda de prensa, el ministro de la cartera sanitaria expuso sobre los últimos casos que resultaron positivos para Covid-19 en Misiones. Sobre los dos casos que se conocieron en las últimas horas, afirmó que “están internados en el hospital de Fátima, en muy buen estado general, no tienen sintomatología, están cumpliendo con la terapéutica adecuada y estamos estudiando a todos los nexos que tuvieron contacto con esta gente. Uno que vino de Buenos Aires, tiene 22 años, es uno de los mal llamado ‘repatriados’, no tiene nexo en la provincia, no estuvo en contacto con ningún misionero; pero se dio aviso a las autoridades sanitarias del lugar de donde vino, para que estudien a sus contactos”.

“El paciente número 7, es posadeña, ya encontramos el nexo posible de contagio y ya estudiamos a todas las personas que tuvieron contacto con esa persona y dieron negativo; así también se hicieron los estudios a los trabajadores de la salud que se hicieron el test, dio todo negativo. Hoy tenemos una nueva tanda de contactos no tan estrecho pero que refirieron que estuvieron con este paciente y en el transcurso de la tarde ya vamos a tener los resultados. Lo importante es que los pacientes se encuentran en muy buen estado en general”, resaltó Alarcón.

Al mismo tiempo, puso de relieve el caso de “la paciente de Oberá, que es la número 5, está en este momento en muy buen estado, completando la terapéutica; también esperando un nuevo test para ver cómo avanza el tratamiento y ver si se ha negativizado”.

En cuanto a las pruebas que se realizan en todo el territorio provincial, el funcionario comentó que “en el último tiempo, desde que comenzamos a hacer test en la provincia, se realizaron alrededor de 450 testeos aproximadamente, eso significa que tenemos alrededor de 400 testeos por millón de habitantes, un número muy importante que mantiene la provincia de Misiones, significa que estamos buscando, pesquisando, que no estamos esperando sintomático, sino buscamos al asintomático para poder garantizar a los misioneros que no tengamos circulación viral o circulación comunitaria, nos da la posibilidad de saber en qué situación epidemiológica está la provincia”.

Reiteró que se incorporó un aparato más de PCR en el LACMI, laboratorio de Alta Complejidad de la provincia. “Con ello duplicamos la capacidad de testeo, antes realizábamos 20 y hoy más de 40 por día. No solamente a los contactos de los positivos, sino testeos de manera programada y aleatoria en poblaciones personal médico, sanitarios de las fuerzas de seguridad, residencias de ancianos, estaciones de servicio, a personas que vienen de otras provincias y todos dieron negativo, precisó.

Finalmente Alarcón estimó que “vamos a salir de la cuarentena de manera ordenada, pero es importante que no tenemos que tomar a la ligera esta situación, que tenemos que quedarnos en casa, que tenemos que cuidarnos más que nunca y es responsabilidad de todos que el impacto en Misiones sea el menor posible o que no haya impacto”.

ZF