Los separa una cuadra y hace 52 días que su expareja le prohíbe ver a su hijo: continúa el calvario de una madre posadeña

Ya son casi dos meses que Camila no puede estar junto a su hijo de cinco años porque el padre, hijo de un fiscal federal de Posadas, se lo impide. Desesperada, decidió volver a contar su historia para ver si de esa forma encuentra respuesta a su reclamo.

Este martes veintiocho de abril se cumplen 52 días de la última vez que Camila pudo darle un abrazo y un beso a su hijo de cinco años. Han sido casi dos meses de dolor, de angustia, de tristeza, de desesperación. Afrontando una lucha contra su expareja y padre del niño en tiempos donde la Justicia se comporta tal como lo describió Franz Kafka en su libro El Proceso: lenta y carente de sentido común.

La historia la publicó Misiones Online hace cuatro semanas y la situación en nada ha variado. Camila, una joven madre de Posadas, acusa que desde el 5 de marzo el papá de su hijo, con el aval de la familia, le impide ver al niño, pese a que entre la expareja hay únicamente 100 metro de distancia de una casa a la otra. De fondo, se esconde una historia de violencia psicológica que provocó, entre otras cosas, una orden de restricción entre ambos tutores.

En Argentina ya van 39 días de cuarentena y una de sus consecuencias fue dejar a muchos hijos de padres separados en medio de conflictos familiares. Pero el drama de Camila comenzó previo a eso. “Desde enero estoy teniendo problemas con el padre y su familia”.

Desesperada, Camila, primero en redes sociales y en Radio Libertad después, volvió a relatar su calvario. Denunció que previo al aislamiento social, preventivo y obligatorio, su expareja había comenzado a manipular al niño para ponerlo en contra de ella. “Un fin de semana estuvo conmigo (Máximo) diciéndome que era la mejor mamá del mundo y dos días después cuando estaba con el padre me expresó muy enojado que no me quería ver, que yo era el problema de todo esto (la separación de los papás) me dijo que ya no me amaba”, narró.

Entre el hogar materno y el paterno- donde está el niño hace 52 días- hay una cuadra de diferencia. Camila y su expareja no pueden acercarse ni hablarse por una orden de restricción que fue sancionada primera vez en 2019 y luego en febrero de 2020 cuando ella lo denunció por violencia psicológica y él hizo una contradenuncia por maltrato, pero no sólo contra su persona sino también contra el niño. La joven aclaró que nada impide que un mayor actúe de intermediario para trasladar al nene de 5 años los escasos metros de una casa a la otra.

El régimen de visitas que los dos padres habían acordado hoy se encuentra caído. 13 días antes que inició la cuarentena, el padre y su familia decidieron prohibir el contacto entre el niño y la madre. Camila intentó hallar soluciones en la Justicia. Hace un mes de acercó al Juzgado de Instrucción 6 que lleva adelante la causa y la respuesta que le dieron- y que compartió con Misiones Online en una charla anterior- fue contundente: “Nos dijeron que estos casos no iban a atender porque estaban resolviendo temas más importantes y que espere”.

Luego de insistir y realizar una denuncia por impedimento de contacto, el juez Ricardo Balor ordenó restituir la comunicación virtual entre la madre y el hijo, pero a la vez sentenció que el niño debe quedarse en la casa paterna.

«Mi hijo me extraña, quiere volver conmigo. Me dijo que está sufriendo por no verme»

La expareja de Camila es hijo de un fiscal federal de Posadas. La joven acusó en sus redes sociales a la familia paterna de querer chantajearla para que ella borrará las publicaciones donde exponía las maniobras que recibía. “Hace unos días mi mamá fue a tratar de ver a mi hijo en casa de su abuelo paterno, quien salió filmando, con el mismo discurso de que mi familia y yo somos los malos. Mi mamá solo pidió que permitieran el contacto de mi hijo conmigo. ¿Que respondieron? ‘Den de baja las publicaciones’. Quisieron negociar con nuestra desesperación por verlo.”

Cuarentena, padres separados e hijos de por medio

En un artículo, el portal del diario Clarín precisa que a raíz de la cuarentena, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia estableció que los padres y madres separados podrán trasladar a sus hijos solo en situaciones excepcionales y como única vez a lo largo del aislamiento. Quedó suspendido el régimen de visitas y el cuidado compartido. La comunicación con el otro progenitor debe facilitarse de manera virtual, con video llamadas o charlas telefónicas

En algunos casos, los papás han llegado a un acuerdo y sortean los impedimentos. Cuando el papá sale de compra deja al niño en casa de la madre y viceversa, son uno de los recursos utilizados.

Pero cada vez hay más denuncias de casos donde no hubo ningún acuerdo previo y uno de los dos tutores decidió unilateralmente quedarse con el niño. Por lo general son situaciones donde los mayores viven alejados uno del otro y no a una distancia mínima.

