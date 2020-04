Desde el sector turismo agradecen los beneficios impositivos, pero solicitan que se les exima de pagos porque no perciben ingreso alguno

El presidente de la Asociación Misionera de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines (AMHBRA), Gustavo Alvarenga destacó el apoyo del Gobierno Nacional y Provincial para el pago de salarios y la postergación de las cuentas de los servicios, sin embargo, señaló que estas acciones no son suficientes, en vista que los empresarios del sector no tienen algún tipo de ingreso para enfrentar ahora y en el corto plazo, por lo que postergar sus deudas no sería una ayuda favorable sino podría desencadenar en efectos peores para la el sector.

https://static.misionesonline.news/wp-content/uploads/2020/04/28110016/WhatsApp-Audio-2020-04-28-at-10.18.10.mp3 Gustavo Alvarenga. Misiones Online

Desde la Asociación Misionera de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines, Gustavo Alvarenga, señaló que la situación que atraviesa el sector empeora a través del tiempo. Si bien resaltó como positivas las ayudas desde las autoridades, reconoció que muchos empresarios necesitan otro tipo de medidas más focalizadas que eviten el quiebre de las empresas turísticas.

«Las autoridades sacaron diversas medidas para activar la economía, pero creemos que los rubros gastronómicos, eventos y todos los relacionados con turismo vamos a ser los últimos en abrir y fuimos los primeros en ser golpeados y estamos cerrados totalmente».

Agregó que la situación no tiene buenas perspectivas al mediano plazo. Alvarenga señaló que a diferencia de otras grandes cadenas, en Misiones prevalecen los emprendedores, por lo que no disponen de un colchón financiero grande que los respalde.

Si bien agradecen las medidas anunciadas. Señalan que requieren de acciones más centralizadas en el sector y la problemática particular que atraviesan.

«El Estado no nos cobra pero es un gasto futuro, hoy nos salva con no cobrarnos pero nos deja un más allá con dificultades. Lo que pasa es que no nos entra plata y los pocos recursos se van a pagos. Tampoco es que tenemos grandes ahorros porque veníamos de una economía bastante golpeada y lo que habíamos hecho ya se esfumaron».

Agregó que acumular esos pagos pendientes hará difícil que puedan reactivarse. «La mayoría no quiere sacar créditos en los bancos porque es una deuda, acumular deuda y seguir acumulando,y sabemos lo que esto genera, qué nos lleva al final. Quizá no cerramos ahora, pero con la deuda en unos meses».

Añadió que aún no llegan un acuerdo para el pago mínimo del servicio de agua que es muy alto. Calculó en una entrevista con una radio local que algunos pagan unos 400 mil pesos solo en el servicio.

Alvarenga explicó que se están priorizando el no despedir a las personas.

«El negocio es para seguir creciendo, ahora estamos en un golpe enorme, los trabajadores están llegando a acuerdos. La mayoría de sueldos hasta marzo se han pagado , el problema viene ahora», acotó.

Recordó que no hay turistas ni los corporativos porque están limitados para trasladarse y agregó que «tenemos prohibido recibir cualquier clase de turista, sea viajante o para descansar, incluso por una urgencia sanitaria», advirtió el titular de AMHBRA.

SPM