Coronavirus: ya son 13 los casos positivos confirmados en la Villa 31 de Retiro

Ascienden a trece las personas infectadas con coronavirus en el barrio porteño luego de que se confirmaran los primeros dos casos hace una semana.

A los dos casos que se habían confirmado la semana pasada, este martes se sumaron 11 casos nuevos en el barrio Padre Carlos Mujica en la Villa 31 de la Ciudad de Buenos Aires.

El pasado martes se había confirmado el primer caso de coronavirus en una persona que dijo haberse contagiado por haber ido a un cajero automático, ante la falta de contacto directo con otro infectado. También informó a las autoridades sanitarias que compartía el baño con otras cuatro familias.

El segundo caso había sido confirmado apenas 24 horas después y se trataba de una mujer de 36 años, asmática y con problemas renales.

Una semana después son al menos otras once personas las que se contagiaron de coronavirus en la Villa 31, donde las condiciones de hacinamiento y falta de higiene generan preocupación.

Juan Romero, uno de los delegados de la Villa 31, expresó que el Estado está presente pero los vecinos no se cuidan: «Se olvidan de ponerse los barbijos porque no tenemos la cultura de ser responsables. Es una imposición. No hay trabajo, menos medios para comprar los barbijos descartables».

«Nos falta responsabilidad propia, no solo es un asunto de limpieza», reconoció Romero en diálogo con C5N.

En tanto informó que la feria de alimentos del Gobierno de la Ciudad están cerradas, al igual que espacios públicos, como canchitas de fútbol.

