Coronavirus: la ministra del STJ Liliana Picazo aclaró que quien decide sobre la libertad o no de un detenido es el juez de la causa

Consultada sobre las libertades que están solicitando los presos en el escenario de la pandemia y la cuarentena obligatoria de toda la sociedad y las que están otorgando algunos jueces, la ministra del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, Liliana Picazo a cargo del área denominada Enlace Penal, destacó este martes (28/04) que el único que puede resolver al respecto es el juez que entiende en la causa de ése detenido ya sea procesado o condenado, aclarando que esta decisión, favorable o no, puede ser apelada por las partes.

Sobre las libertades que están otorgando algunos jueces del fuero penal en la provincia, Picazo aclaro que aunque “es un tema que preocupa y lo tiene que resolver el único destinado por ley a hacerlo que es el juez, a quien está a disposición ése detenido. El juez es soberano en su decisión, las sugerencias internacionales es de liberar el número de presos poniendo medidas de cuidado alternativas, aquella persona que estaba cerca de una libertad condicional los jueces están mirando sus causas para adelantarle ese beneficio, el problema es la salida transitoria cuando la persona va y viene puede ser un vector”.

En el mismo sentido agregó que se debe analizar a que domicilio irá y si lo quieren recibir, “que delito cometió, en caso de los abusos sexuales hay que ver el lugar a donde va, si cometió el abuso en el seno de la familia, la familia no lo quiere, tiene que conseguirse una familia sustituta. No es fácil, hay veces que se toma la decisión y no se puede cumplir porque no tiene acogida en algunos lugares”.

En diálogo con Radio República, la ministra del STJ continuo ejemplificando que un condenado está cumpliendo una pena a determinado número de años, el juez mira el tiempo que esta cumpliendo la condena y los beneficios que logro o no “todas las situaciones son distintas, cada delito, cada persona, cada proceso, aunque sean delitos iguales, ninguna causa es igual a la otra”.

Agregó respecto al Poder Judicial que se está trabajando a full para resolver estos problemas, “los defensores fueron convocados a recibir a todos sus defendidos para informarles la situación de las causas y las posibilidades que tiene o no de gozar de una libertad”, aclarando que “la domiciliaria tiene u n problema que el preso va y viene, es preferible la condicional, libertad condicional tiene que fijar un domicilio concurrir para que lo controlen una serie de requisitos el problema es tener un detenido que vaya y venga, el juez buscara si es viable la petición y la manera de cuidar al preso en la calle, la familia y los internos cuando vuelve”.

Reiteró sobre los pedidos de libertad de los presos que la persona que decide es el juez de la causa o el Tribunal si están a disposición del Tribunal, “estamos trabajando con el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) para dotarlos de las mayores garantías de sanidad que se pueda tener porque tener un SPP sin contagio tiene un valor que tenemos que cuidar todos”.

En el caso puntual del detenido de Iguazú en que su ex pareja dijo públicamente estar atemorizada, la ministra Picazo consideró que, “creo que el juez habrá tomado todos los recaudos para que ese beneficio otorgado sea en un lugar cuya custodia esté asegurada para que el proceso no se frustre, porque si no estamos todos en peligro, creo que los jueces de Misiones están a la altura de las circunstancias y las resoluciones que se tomen deben ser sensatas, el proceso penal tiene sus reglas y solo tienen la posibilidad de apelar una decisión las partes querellantes”.

Respecto al trabajo que viene desarrollando el Poder Judicial en esta cuarentena, adelantó entre otras cosas que está encaminado el procedimiento para la realización de los juicios orales virtuales con pruebas hasta el momento satisfactorias, además que resaltar que se está trabajando para combinar las tareas con, “notificaciones electrónicas, notificaciones de órdenes con los bancos, se hizo un acuerdo, se está trabajando para que la gente no pierda sus ingresos, hoy los abogados están en un riesgo económico tremendo”, para destacar que los juzgados de Familia “fueron reforzados desde el primer día y trabajaron de lunes a lunes y el juzgado de Violencia igual, se trabajó como si no hubiera feria fue el ámbito que más se cuidó y también los juzgados Laborales trabajaron mucho y los Penales también nada más que la publicidad se da para lo malo, la crítica y a veces hay cosas que se hacen espectacularmente bien y no se dan a conocer”.

