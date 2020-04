Progresivamente las inmobiliarias retoman sus actividades desde hoy

La presidente de la Cámara Inmobiliaria de Misiones (CIM) , Julia Acosta Azoya, sostuvo que están tomando las precauciones del caso para salvaguardar la integridad de sus locatarios e inquilinos y precisó que aún quedan pendientes algunos detalles en relación a las mudanzas y otras gestiones.

«Tenemos la autorización como actividad exceptuada y nuestras oficinas atenderán en un horario restringido de 8 a 14 horas (…) Estamos agradecidos de tener la posibilidad de salir a trabajar».

Acosta indicó que la atención en la oficina debe ser pactada por turnos y bajo estrictas medidas de seguridad en esa franja horaria, por lo que se recuerda a los clientes que acudan con barbijos y guantes.

Precisó que en la marcha se irán haciendo algunos ajustes sobre la reactivación de la actividad. «Hay cosas que se irán ajustando, porque esto es muy reciente«.

Recordó que hay un protocolo aprobado desde el Colegio de Corredores Públicos y es apoyado por la CIM.

Por ejemplo, en relación a las personas que quieran visitar alguna propiedad y deban justificar su movilización , explicó que están acercando autorizaciones al respecto.

«Estamos acercando una autorización donde estará el numero de matricula del corredor que intermedia, y figurará entre otros datos, el nombre, horario y el DNI, indicando el lugar y la cita pactada«.

En relación a los sistemas de pago, explicó que también se están ajustando esas cuestiones. «Acá hay una cuestión de idiosincrasia y cada uno debe usar el medio de pago que vea conveniente. Hay diferentes clientes que usa distintos canales de pago».

En el caso de un locador que no pueda acercarse a la inmobiliaria, precisó: «Nosotros prevemos esto para aquellos que no puedan acercarse o no puedan amigarse con la tecnología, veremos la posibilidad de acercarnos para asistir a esas personas, pero con profesionales inmobiliarios estamos muy comprometidos con esto».

Según un relevamiento de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA), más del 80% de los inquilinos en el interior del país asumió sus pagos, lo que demuestra la buena fe de ambas partes.

