Coronavirus: Herrera explicó que “transitamos la etapa más difícil por el movimiento de personas” y aclaró que se liberarán más actividades “cuando demostremos que aprendimos a cuidarnos”

El gobernador reiteró los argumentos por los cuales todavía no habilitó el esparcimiento y anticipó que esta tarde definirán con autoridades nacionales, protocolos para los camioneros, “a quien debemos visibilizar al mismo nivel que los médicos, porque están en la primera línea de exposición”. Contó además que mientras la OMS recomienda 10 test por cada caso positivo, “nosotros estamos en un estándar muy alto con 80 test por cada caso confirmado en la provincia”.

Oscar Herrera Ahuad (Canal 12)

El día después de las medidas anunciadas por el Gobernador de Misiones, Oscar Herrera para una nueva etapa de la “cuarentena administrada”, el primer mandatario salió a defender la decisión de frenar las salidas de esparcimiento o actividades físicas mínimas y reiteró que cada actividad habilitada “está protocolizada y con la posibilidad de medir el comportamiento, lo que nos permitirá definir si aprendimos a tomar precauciones para ir liberando otros rubros”.

En declaraciones a canal 12, el jefe del Poder Ejecutivo anticipó que este lunes por la tarde, mantendrá una reunión “con el ministro Meoni de Transporte, con el ministro De Pedro de Interior, con la Cámara Argentina de Transportes y con las autoridades del gremio, planteando la seguridad y la necesidad que se cuide y se proteja a los transportistas, fundamentalmente a los choferes de los camiones, resguardando la edad para su viaje, teniendo en cuenta que los mayores de 60 años deben quedarse en su casa, no deben subirse a un camión para realizar este tipo de tareas”. Agregó que la propuesta misionera será la de “trabajar en el protocolo del transporte de carga nacional e internacional y pediremos que sea visible y se realce el trabajo del chofer del camión. Queremos que sea visibilizado como una actividad esencial y humanitaria y que se exija en los diferentes protocolos a nivel nacional, a las empresas que garanticen que tengan todas las herramientas, todos los elementos para que los conductores puedan viajar seguros y que, en los lugares de carga y descarga, haya personal que controle que se cumplan las medidas de seguridad sanitaria en las playas donde estacionan”.

La curva de la pandemia

Consultado acerca de las actividades habilitadas para comenzar a trabajar este lunes y la prohibición hasta el momento de caminatas por espacio de 500 metros durante una hora, tal como lo sugirió el presidente Alberto Fernández, Herrera Ahuad explicó que las decisiones que tomó, tienen su fundamento. “Estamos en la etapa más difícil de la pandemia. No fue la primera ni la segunda, es esta, porque ahora comenzamos a trabajar y eso genera movimiento de personas”. Recordó que “en estos últimos días ingresaron a la provincia más de 2 mil personas que vienen de Brasil, de México, de Europa y de muchos lugares que tiene circulación viral en la Argentina. Esas personas están controladas, monitoreadas y aisladas por el personal de salud y de seguridad de la Provincia. Y tenemos puesto todo el esfuerzo en poder detectar en esas personas que ingresan no vengan con la patología, con la enfermedad”. Argumentó que desde este lunes “hemos incorporado otras actividades y esto genera un incremento del número de personas circulando en nuestra provincia. Son actividades protocolizadas que se las puede medir. Queremos ver cuál es el comportamiento de la sociedad en estos días, si hemos aprendido a cuidarnos”.

Sobre el siguiente paso, el Gobernador continuó explicando que “con los resultados que obtengamos de lo que medimos de esas actividades, vamos a lo que no se puede medir tanto que es la actividad de las caminatas, porque quién puede controlar que alguien realmente se desplaza 500 metros o más. Si lo hizo una hora o más. Pido a los misioneros que entiendan que, si nosotros ponemos en marcha esa actividad, prácticamente la circulación viral la vamos a tener en poco tiempo en la provincia”.

Récord de test

En otro tramo de la entrevista con el canal estatal, Oscar Herrera Ahuad reforzó el concepto original, desde que se declaró la pandemia que confirma “que cuando estuvimos adentro de nuestra casa, el virus no ha circulado” De ahora en más los resultados que se vayan dando tienen que ver con el comportamiento social, ya no tanto con el comportamiento médico, hospitalario, sanitario, sino social”. Dijo que “si demostramos que aprendimos a tomar las precauciones del caso, lo más probable es que podamos salir ordenadamente de esta cuarentena. Iremos liberando más actividades en la medida que tengamos certezas de que no vamos a tener complicaciones y tengamos que retroceder en todo el trabajo de mucho sacrificio que estamos haciendo”.

Misiones, además de ser la primera provincia que declaró la emergencia, suspendió las clases y se equipó para que la respuesta sanitaria del sistema de salud sea eficiente, continúa haciendo punta en la tarea de detección y búsqueda de pacientes. En ese sentido, el Gobernador reveló que “hacemos un test de control muy elevado, estamos por encima de los estándares del país. En este tiempo se hicieron 477 test, lo que significa que son 370 laboratorios para coronavirus por cada millón de habitantes. La Organización Mundial de la Salud recomienda 10 test por cada positivo, en nuestra provincia nosotros hacemos 80 test por cada positivo. Estamos en una búsqueda activa de los pacientes. Van a aparecer más pacientes con coronavirus y algunos asintomáticos pero el testeo constante que hace la provincia es para anticiparnos”.

Ante la insistencia de muchos ciudadanos para que libere salidas físicas controladas y otras actividades como la del transporte interurbanos, Herrera fue contundente: “es muy sencillo salir y exigir actividades, pero cuando comienzan a aparecer casos, comienzan a aparecer las críticas de las decisiones tomadas. Debemos tener el equilibrio necesario para ir viendo qué actividades podemos desarrollarlas y como nos comportamos en un contexto regional tremendamente complejo”.

DG