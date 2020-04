Coronavirus: “El triunfo más importante sería ganarle a la pandemia”, señaló Miguel Comes, jugador de Guaraní

El fútbol es una de las actividades que se ve afectada por el avance del Coronavirus, la pelota todavía no tiene una fecha fija de cuando volverá a rodar en el territorio nacional. Miguel “Beto” Comes, mediocampista de Guarani Antonio Franco paró de entrenar por la cuarentena pero sigue firme en los patrullajes con la Policía de Misiones.

Muchas veces el jugador de fútbol necesita de un trabajo o tal vez dos para poder vivir de deporte. “Beto” como lo conocen el ámbito futbolero, es un oficial de la policía y a su vez, es mediocampista del elenco de villa sarita. “Gané partidos importantes, pero ganarle a la pandemia será el más importantes de todos”, destacó el player.

En el marco de los operativos sanitarios en toda la provincia, la Policía de Misiones continúa con los controles viales, identificación de persona y recomendaciones a los vecinos son algunas de las tareas que realizan los efectivos en la tierra colorada.

En ese sentido, Miguel Comes, volante de Guaraní dialogó con Misiones Online y comentó cómo vive el dia a dia en la calle a más de un mes del inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio “se está viendo mucha gente en las calle ahora, más que nada porque están saliendo a cobrar, a realizar pagos, hoy hay gente circulando”, contó

El jugador también es policía de Misiones.

A comparación de los primeros días de cuarentena el jugador franjeado indicó que “en ese momento muy poca gente entendió lo que estaba sucediendo, había gente que salía a la calle sin ningún tipo de precaución, aquellos que no quisieron entender fueron detenidos. Los primeros días fueron complicados”, manifestó el posadeño.

El volante central defendió los colores de Bartolomé Mitre, Crucero del Norte, Guaraní Antonio Franco y hoy le toca defender la provincia de todos los misioneros “Trabajamos con mucha precaución, estamos pendiente de mucha cosas que pasa en la calle, hay que cuidarse, el virus no es joda”, indicó Beto.

“El fútbol quedó en un segundo plano, todavía estamos esperando que pueda suceder y estamos viendo qué pasará con el torneo. Yo por mi parte estoy entrenando todos los días con los trabajos que envía el preparador físico del club Tomás Wyss», remarcó el jugador quien todavía se ilusiona que toda esta pandemia pueda finalizar pronto y así seguir jugando al fútbol, pero entiende que la prioridad hoy es parar la pelota y pensar.

A pesar que no paró de moverse y sigue a rajatabla las actividades que le envía el preparador físico, Comes señaló que «tener movimiento no es lo mismo que entrenar 2 horas, hay que entrenar en cosas especifica que el profe puede explicar en el momento. Hay que entrenar con lo que se pueda».

Por último, el jugador se refirió a la posibilidad de la vuelta del torneo y dejó un balance de los primeros partidos «el primer objetivo lo habíamos cumplido que era pasar de ronda, tenemos otro objetivo que será seguir avanzando de ronda. Todos los jugadores quieren que se reanude la competencia, muchos dependen de que arranquen el torneo y que hay tienen ingresos económicos», dijo Miguel Comes y finalizó diciendo «tengan cuidado cuando salen a la calle y si pueden quédense en sus casa, tenemos que colaborar entre todos», finalizó el mediocampista de Guaraní, que hoy defiende los colores de Misiones.

